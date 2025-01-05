聽新聞
0:00 / 0:00

蛇年流行養寵物蛇 店家多備貨

聯合報／ 記者簡慧珍游振昇江良誠／連線報導
玉米蛇顏色柔和，性情溫和，被視為入門蛇種。記者簡慧珍／攝影
玉米蛇顏色柔和，性情溫和，被視為入門蛇種。記者簡慧珍／攝影

近年都市化人口居住密集，叫聲越小、越不膩人的寵物越受歡迎，蛇就是其中一種，隨著生肖蛇年到來，寵物店預估養蛇當寵物的人會增加，已進口多種幼蛇待價而沽。生態保育界人士建議，最好不要飼養大型蟒蛇，萬一不想養將成棘手問題。

國人飼養寵物種類多樣化，寵物店也專業化，爬蟲類寵物店陳姓業者說，爬蟲類在台灣寵物市場占比約7.1%，但沒較詳細數據顯示蛇類的占比，已知蛇類購買占比僅次於守宮類，是國人第二喜愛的爬蟲寵物，受歡迎的依序是玉米蛇、球蟒、王蛇、豬鼻蛇，顏色不可怕甚至長相有點可愛。

陳姓業者說，民眾選擇玉米蛇原因有三，包括成蛇體型不大，可安全飼養在爬蟲箱、價格相對別種蛇類便宜，一般人負擔得起、玉米蛇會像貓和狗一樣跟飼主互動，迄今幾乎沒攻擊人類的案例。

豐原市寵物店業者表示，通常買蛇的是特定族群與喜歡兩棲類的人，今年是蛇年，預估今年買蛇當寵物的人會增加，店內先進口多種幼蛇，目前寵物蛇詢問度較高有球蟒和王蛇，還有顏色漂亮的莫哈維、黑淡彩，和價格稍高的黑白雪花王蛇。

業者指出，球蟒和王蛇較溫馴，如果從小養到大性情更穩定，被很多人當入門蛇。養蛇要注意溫度，天寒需加熱墊保溫，因蛇類喜愛躲藏和乾淨，飼養箱內最好有個躲避空間讓牠有安全感，保持整潔以免讓牠想離開。

黃姓保育人士表示，民眾如要養蛇最好養小型蛇，小型蛇被棄養難以適應台灣環境，最後會自生自滅。

寵物 爬蟲類 蛇年

延伸閱讀

翻轉蛇類是害獸形象 野灣推蛇蛇接龍紅包袋

12生肖開運寵物？屬豬要養貓、不是屬蛇「3生肖」推薦養爬蟲類

萬得福「義廚」以美食送愛10年 宜蘭學子幸福品嘗五星級料理

公司停車場發現浪貓 OL載回家「發現養到驚世魔王」：愛心跟怒火在打架

相關新聞

蛇年流行養寵物蛇 店家多備貨

近年都市化人口居住密集，叫聲越小、越不膩人的寵物越受歡迎，蛇就是其中一種，隨著生肖蛇年到來，寵物店預估養蛇當寵物的人會增...

山神捎來的祝福！苗栗觀霧地區發現2隻黑熊現身

苗栗縣泰安鄉觀霧地區去年底發現2隻台灣黑熊現蹤，林業及自然保育署新竹分署收到部落居民主動通報及影片，查出黑熊現身處位於牠...

6動物之家使用不合法 新北補正

新北市境內有8家公立動物之家，升格14年仍有6間動物之家未領有使用執照不合法，被批帶頭違法，多數土地使用不符規定。城鄉局...

狗狗心機能有多重？6個撒嬌小動作「竟全是套路」鏟屎官根本抵擋不住

養狗的人應該都知道，當你忙於工作或家務時，狗狗總會突然出現在你身邊，然後露出肚皮、或用水汪汪的眼神來撒嬌，讓你根本無法繼續手邊的工作，忍不住停下來去摸摸牠。但你知道嗎？這些舉動可能是狗狗精心設計過的！

虎鯨媽「J35」寶寶再次夭折 牠帶遺體同游重演6年前心碎畫面

於2018年曾引發全球關注的虎鯨媽媽「J35」，疑似不能接受寶寶過世，便背著幼鯨遺體游了長達1600公里。前陣子這名虎鯨媽媽再次產下小寶寶「J61」，然而最新消息指出，J61已於近日死去，虎鯨媽媽因此再度重複6年前的悲痛行為，繼續背著遺體同行。

濟州航空一家九口罹難只剩牠…忠犬「布丁」苦等不到主人落腳處曝光

南韓濟州航空一架波音737-800型客機，於去（2024）年12月29日不幸發生空難導致179人喪生。其中有一家九口搭上這班飛機全數罹難，只留下家中的寵物狗「布丁」不斷等著主人回家的身影。消息曝光後有動保團體緊急伸出援手，將會暫時收留布丁直到適合的新家出現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。