山神捎來的祝福！苗栗觀霧地區發現2隻黑熊現身

苗栗縣泰安鄉觀霧地區去年底發現2隻台灣黑熊現蹤，林業及自然保育署新竹分署收到部落居民主動通報及影片，查出黑熊現身處位於牠們的天然棲地，且周邊無部落，暫無侵擾或發生人熊衝突的疑慮；分署表示，在2024年最後一天接到黑熊目擊通報，猶如捎來山神的祝福。

新竹分署指出，感謝民眾的熱心通報，也向部落民眾宣導人熊遭遇正確應變模式，建立人與自然和諧共處的「有熊森林」。

分署表示，主動通報者是新竹縣桃山村的泰雅族人，通報者是在去年12月24日「平安夜」當天發現黑熊，對方回憶發現黑熊的當下，感到相當驚喜，因他與族人多次在觀霧山區活動，雖曾聽聞長者描述過去遇到黑熊的經驗，但首次現場目擊還是覺得相當震撼。

發現的黑熊體型壯碩，也對牠的攀爬能力印象深刻，透過檢視錄像，意外在下方溪床處發現另一隻黑熊個體在溪床處活動，兩隻成體都在遇見人類後緩慢撤退，期間眾人也保持冷靜地觀察黑熊動向，返家後在親友協助下通報分署。

新竹分署轄內近3年曾接獲黑熊於觀霧樂山林道、霞喀羅國家步道、清泉瀑布等處活動的目擊通報，次數有逐年增加趨勢，新竹分署除了在特定潛在棲地架設自動相機監測了解黑熊活動範圍，也在桃山、養老等部落推動生態服務給付，由部落成立巡守隊協助族群監測黑熊與棲地巡守，也利用轄區國家森林遊樂區既有場域辦理保育宣導與人熊遭遇應對的系列講座，希望能充分傳達各項黑熊保育措施，有效避免人熊衝突。

分署提醒，當與黑熊相遇時，應採取勿驚擾、勿慌張的原則，面向黑熊循原路慢慢後退，避開牠的視線範圍，保持安全距離；如果發現台灣黑熊入侵工寮或受困陷阱，可立即撥打1999或0800-000-930，新竹分署將立即會同專業團隊前往協助鑑定處理或救援。