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6動物之家使用不合法 新北補正
新北市境內有8家公立動物之家，升格14年仍有6間動物之家未領有使用執照不合法，被批帶頭違法，多數土地使用不符規定。城鄉局昨表示五股、八里動物之家去年底已完成土地都市計畫變更；動保處正辦理補正程序。
前台北縣時代許多清潔隊與流浪動物收容所合而為一，由於為鄰避設施，多數蓋在偏遠山區，現在動物之家所在地多為山坡地保育地，長期違法。
新北市府2020年起針對動物之家辦理土地及補正水土保持程序等事項。去年五股、八里都市計畫變更，將2家基地由保護區變更為機關用地。
目前中和、三芝已領有使照為完全合法；八里、五股土地市政會議已通過變更待發布實施；淡水土地變更尚未完成；瑞芳動物之家去年完成新建新舍，動物移轉至新舍但尚未取得使用執照；新店尚未拿到使照；板橋正循「變更板橋（浮洲地區）主要計畫」通盤檢討辦理。8家僅2家有使用執照，其餘6家都還是非法使用。
市議員戴瑋姍表示，近年動保概念受重視，民眾對動保設施相較以往較不排斥，希望市府能讓動物之家盡快符合法規。
新北市城鄉局表示，都市計畫法新北市施行細則修法作業配合將動物收容處所納入保護區、農業區容許使用項目，修法後保護區、農業區可合法申請動物保護相關設施，相關申請程序由動保處處理。
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