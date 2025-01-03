台灣黑熊闖花蓮果園 被狗追逃樹上躲避

花蓮縣卓溪鄉一處果園日前有台灣黑熊闖入，疑因被狗追躲在樹上，直到主人把狗叫回，才趕緊逃走，過程被果園主人拍下。

果園主人說，聽到狗不斷吠叫，才發現樹上有隻黑熊，推測應該是被狗追才爬到樹上躲避，想逃走但樹下有狗，直到他將狗叫回，黑熊才趁機逃走。

花蓮卓溪鄉是台灣黑熊活躍區域，附近林木不難發現熊留下的爪痕、排遺等，也曾發生過黑熊闖入果園、雞舍等狀況，林業及自然保育署花蓮分署委託生態公司監測，3年共拍到79隻黑熊。

林保署花蓮分署分署長黃群策指出，上月也有卓溪農民目擊黑熊在溪床活動覓食，加上這次看到黑熊爬上樹，顯示黑熊族群量穩定。

黃群策呼籲，黑熊冬天頻繁出現，會加強宣導附近居民收妥禽畜飼料，若有發現黑熊入侵民宅、工寮，或誤中陷阱受困，需立即通報。

黃群策說，若民眾在野外遇到黑熊，先冷靜觀察黑熊的動態，眼睛注視黑熊，慢慢往後撤退，若進入黑熊出沒熱區，建議帶哨子、鈴鐺等可製造聲響的物品，熊聽到人聲會先離開。