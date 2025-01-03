壽山動物園元旦憾事 獼猴掉落遭黑猩猩圍毆死

高雄壽山動物園元旦發生一隻落單的台灣獼猴掉落黑猩猩展區，慘遭群體攻擊死亡，一年多前也曾發生獅子撕咬獼猴事件，保育團體呼籲園方審視籠舍狀況及園區管理。園方指黑猩猩有地域性，會基於防衛攻擊，且台灣獼猴行為難預測，偶發意外難防。

元旦上午遊客目睹一隻野生獼猴誤入黑猩猩園區，慘遭兩隻黑猩猩「圍毆」致死，黑猩猩反覆凶猛捶打獼猴，獼猴被重拳掄起又摔落地面，不時發出淒厲叫聲。

台灣獼猴共存推廣協會指出，動物園蓋在自然棲地，野生動物與圈養動物難免互動與衝突，2023年12月也發生獅子攻擊獼猴案件，黑猩猩食用小型猴類雖屬正常，但從遊客拍的影片可見黑猩猩發現獼猴時呈現焦慮及緊張，這對圈養和野生動物都非好事，動物園應審慎定位，到底屬娛樂或教育場域。

園方指出，展區有3隻黑猩猩，出於本能集體防衛外來動物，因黑猩猩力氣大，獼猴被攻擊後不久當場死亡，保育員獲報將獼猴屍體取出冰存，並誘導黑猩猩進入內舍安撫情緒。

壽山動物園管理中心主任莊絢智說，此次受害獼猴可能在樹梢跳躍移動時不慎掉落獸舍，除非用鋼構建築物封住才能避免類似情況，但這會引起其他爭議。

台北市立動物園也曾發生類似事件，園方表示，園區建物只考慮避免動物出逃，未來可思考防範外來動物誤闖的設計。台北市立動物園在文山區山邊，生態豐富，許多野生動物常於夜間在園區出沒，2018年有野生獼猴闖入園內獼猴島，遭猴群「圍毆」受傷；去年也有白鼻心闖入黑猩猩活動場，遭活活打死。

動物園發言人曹先紹說，園方若接獲這類通報，會立即前往救助，但要闖進的動物活動場域不同，存活率也有差別，例如老虎會直接咬外來動物頸部，黑猩猩會集體把個體打到不動為止，就算救出，存活機率也不高。