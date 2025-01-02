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落單誤闖獼猴慘遭黑猩猩攻擊死亡 動物學者：黑猩猩領域性強凶殘

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
高雄壽山動物園1隻落單獼猴誤闖黑猩猩獸舍，慘遭攻擊致死。圖／取自Threads 05_25_lai_ tommy
高雄壽山動物園1隻落單獼猴誤闖黑猩猩獸舍，慘遭攻擊致死。圖／取自Threads 05_25_lai_ tommy

高雄壽山動物園平日有許多獼猴，常搶奪遊客食物，昨天有遊客目擊1隻落單的台灣獼猴誤入黑猩猩獸舍，遭到2隻黑猩猩「圍毆」致死殘忍畫面。留英生物學博士、文化大學觀光系所助理教授盧堅富說，黑猩猩是凶殘靈長類動物，領域性強，殲滅誤闖領域獼猴。

盧堅富是台大動物學研究所碩士，留英生物學博士，曾受託主持「太魯閣國家公園台灣獼猴族群分布與經營管理計畫案，針對高雄壽山動物園落單獼猴慘遭黑猩猩攻擊死亡事件，盧堅富不意外，他說，民眾大多從黑猩猩電影，誤態以為黑猩猩溫順可親近，事實上，黑猩猩領域性強，對闖入其領域的動物，會戰鬥殲滅。

盧堅富說，成年黑猩猩是強大危險野生動物，牠們對人類致命攻擊有記錄，比鱷魚、獅子和河馬等非洲其他野生動物對人類攻擊少得多。同屬靈長類的黑猩猩與大猩猩是智力與人類最接近的生物，獼猴慘遭黑猩猩攻擊死亡事件，提醒人類看到黑猩猩要保持安全距離。「黑猩猩戰士」紀錄片記述猩黑猩猩殘忍血腥捕獵畫面，幾隻雄猩猩以圍捕方式攻擊1隻猴子，猴子被逼到樹上走投無路，黑猩猩會各抓猴子手臂、腿，用力拉扯最後分解。

抓猴移地野放做法引發非議，盧堅富說，國外對猴群防治採各種方法，但常只有短期功效，要真正解決問題，「長期改善獼猴棲地」最被推崇，才能治本，栽種有刺生物籬笆有效阻隔猴猴群侵入，人猴衝突嚴重時，採避孕或結紮方式，避免猴群數量過度膨脹。

台灣獼猴 壽山動物園 黑猩猩

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