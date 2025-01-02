獼猴慘遭黑猩猩打死 保育協會：應審視籠舍及管理

高雄壽山動物園發生台灣獼猴掉落黑猩猩獸舍遭攻擊死亡事件，台灣獼猴共存推廣協會表達遺憾，並表示，壽山動物園蓋在自然棲地之中，類似事件在2023年12月已發生過一次，應該審視籠舍狀況及園區管理。此外，黑猩猩情緒焦慮、緊張，獼猴問題並非動物園改建或喊口號就獲得改善。

昨天上午9點半左右，壽山動物園遊客目睹一隻野生獼猴誤入黑猩猩園區，慘遭圍毆致死。遊客用手機紀錄事發過程，獸舍內有三隻黑猩猩，其中兩隻反覆捶打獼猴，只見受傷獼猴像破抹布一樣，被重拳掄起又摔落地面，不時傳出淒厲叫聲。

台灣獼猴共存推廣協會今天中午發文指出，壽山動物園是一座蓋在自然棲地中的動物園，野生動物與圈養動物間不可避免會產生衝突與互動，這樣的偶發事件在2023年12月已發生過一次，再次發生應該要去審視籠舍狀況以及園區管理。

其次，黑猩猩在影片中不斷尖叫、甩、捶打獼猴，即使在自然環境中黑猩猩會狩獵、食用小型猴類是正常的，但影片中的焦慮狀態明顯黑猩猩對於獼猴掉進籠舍情緒上是緊張的，這個事件對圈養動物、野生動物都不是一件好事。

協會指出，壽山動物園的獼猴與人，或獼猴與圈養動物間的問題，沉痾已久，絕對不是改建了，用了口號「新動物園運動」就會獲得改善。現在拿槍枝驅趕獼猴變成人們所謂正常狀態，是否該好好審視動物園定位？它是教育場域還是把動物當成娛樂？

台灣獼猴共存推廣協會對此次事件感到遺憾，並強調，希望不論圈養動物與野生動物能在壽山動物園這個複雜的區域好好共存生活下去。

每年12月14日是非官方「猴子日」，壽山動物園上月在臉書宣導說，壽山是野生獼猴的原生棲地之一，呼籲遊客「不接觸、不餵食、不干擾」這是對台灣獼猴最基礎的準則。針對此事件，壽山動物園表示，獼猴是靈長類動物，行為不好預測，也很難約束，牠們基本上會趨吉避凶，主動闢開危險區域，此次落單獼猴可能在樹梢跳躍移動時不慎掉落，除非用鋼構建築物封起來才能完全避免類似情況。