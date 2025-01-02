【動物冷知識】蟑螂也愛螞蟻！混入真菌房白吃白喝 沒想到蟋蟀「更不道德」

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螞蟻是一種這種社會性昆蟲，他們之間的分工合作效率甚至遠遠高於我們人類，可想而知他們獲得了大量的資源。 而在自然界中有許多動物、植物與真菌是需要倚靠蟻群生存的，這類生物我們稱為喜蟻動物（Mymecophily）！最有名的例子就是蚜蟲，他們吸取植物的汁液後，可以生產蜜露供螞蟻食用，而螞蟻則會將他們保護起來，建立共生關係。有些螞蟻甚至只靠蚜蟲蜜露為生，他們會像人類圈養乳牛一樣來圈養蚜蟲，所以蚜蟲又被稱為螞蟻的乳牛。

今天帽帽整理了3個特別的喜蟻動物，我們一起來看看這些動物與螞蟻的奇妙室友關係吧！

大家應該都聽過伊索寓言裡《螞蟻與蟋蟀》的故事吧？ 螞蟻平時努力工作屯糧、蟋蟀整天唱歌玩樂，寒冬來臨時，螞蟻已加屯好糧，在溫暖的家中吃吃喝喝，而蟋蟀只能在外挨餓受凍。這故事告訴我們，平時就要多努力，以備不時之需！

但真的只有努力工作這種選擇嗎？Myrmecophilidae蟋蟀跟你說：No！

Myrmecophilidae蟋蟀是一種喜蟻動物，他們不工作也不會挨餓受凍，因為他們選擇直接寄生在螞蟻家中！但他們還算是有點道德，不會直接去吃螞蟻的糧倉，而是吃螞蟻的食物殘渣。 偶爾還會偷吃人家的卵與幼蟲，但這種行為比較少見，畢竟被發現了可是會被趕出蟻巢的，寄人籬下就是低調、低調再低調！

螞蟻辛苦在外面工作，這些小蟋蟀卻選擇打不過就加入，在人家家裡白吃白喝。這故事告訴我們，智慧才是生存王道！（不要瞎掰好嗎？

說到蟑螂與人類的關係，就像影子隨身，跟到哪走到哪。人類的居住環境，往往也成了蟑螂的樂園。

螞蟻這種社會性昆蟲當然也是蟑螂的最愛！有一種被稱為Attaphila的小型蟑螂，他們會跟著切葉蟻搬運葉子時一起偷偷混入蟻巢。

切葉蟻會用葉子來培養真菌，並作為養分。偷偷溜進蟻巢的小蟑螂就會混入他們培養真菌的房間裡白吃白喝。 雖然這種小蟑螂入室偷吃有點不道德，但至少他不像上面那隻蟋蟀一樣吃人家的卵與幼蟲，還算是和平共處的室友啦！

食蚜蠅Microdon mutabilis的幼蟲就過分了哦！ 他們的幼蟲圓滾滾的，呈半球形，會模仿螞蟻的氣味，讓螞蟻誤以為是自己人。之後他就在蟻巢中大殺四方，吃螞蟻的卵與幼蟲！

當他們吃飽喝足後，就會直接在蟻穴中化蛹。羽化後就必須拼命逃離蟻穴，因為當他們成蟲時就不具備模仿螞蟻氣味的技能了，若在此時被螞蟻發現，絕對直接大卸八塊！！

這些喜蟻動物不靠蠻力，憑藉模仿、偽裝等技能，混入蟻群白吃白喝，從中我們可以得到「別光努力，學會利用身邊資源與環境，才能活出自己的巔峰時刻」的道理。

但站在螞蟻的角度，大概只能搖搖頭感嘆：房客難防啊！



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