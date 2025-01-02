台灣獼猴闖入動物園活動場非首次！北市動物園有先例「野生獼猴遭圍毆」
高雄壽山動物園發生台灣獼猴闖入黑猩猩活動場遭打死，而近年獼猴數量暴增，闖入民宅、學校也頻傳，台北市立動物園過去也發生過野生獼猴闖入園區獼猴島遭「圍毆」。園方表示，若發生類似事件有處理機制，過去建物設計上只考慮如何避免動物出逃，未來若改建確實可思考在偏近自然及外來動物進不來前提下如何設計規畫。
事實上，台北市立動物園過去也曾發生野生動物闖進園內動物欄舍，包含2018年有野生獼猴闖入園內獼猴島，遭群起「圍毆」受傷；去年也有白鼻心闖入黑猩猩活動場，遭到活活打死，加上台北市立動物園位處文山區山邊，自然環境生態豐富，許多野生動物常於夜間出沒於園區，擅長爬樹運用樹枝作為通道在人工建物巡邏覓食。
動物園發言人曹先紹表示，不同動物本身有不同的特性，若遇到外來野生物種會有防備甚至攻擊，園方若接獲通報都會立即前往救助，但仍要看他闖進哪種動物活動場域，存活率也不同，有些動物攻擊具有直接致命性，例如老虎會直接咬頸部、黑猩猩會群體把個體打到不動，獸醫團隊將其救出後救回來機率也不高。
曹先紹說，早年在動物活動場設計上會考量如何避免動物逃出，但沒有特別去想會不會有野生動物闖入，未來活動場設計上確實可以將該因素列入考慮，但如要杜絕類似狀況發生，除非做成網籠否則防堵效果有限，但站在偏近自然意象理念與發生頻率上，網籠對整體生態未必友善。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言