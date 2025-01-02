快訊

紐奧良新年衝撞案15死，FBI調查：兇手稱受IS啟發

遭疑是「蘿拉住處房東」 聖結石親發文揭背後真相

揭蘇巧慧夫評審抄襲案悄悄廢標 王鴻薇：現在誰翻車？

高雄壽山獼猴誤入動物園獸舍 慘遭兩隻黑猩猩攻擊死亡

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄壽山一隻落單獼猴誤闖黑猩猩獸舍，慘遭攻擊致死。圖／取自Threads 05_25_lai_tommy
高雄壽山一隻落單獼猴誤闖黑猩猩獸舍，慘遭攻擊致死。圖／取自Threads 05_25_lai_tommy

高雄壽山動物園平日有許多獼猴，常搶奪遊客食物，昨日有遊客目擊1隻落單的台灣獼猴誤入黑猩猩獸舍，遭到兩隻黑猩猩「圍毆」致死的殘忍畫面。壽山動物園表示，黑猩猩有地域性，基於防衛出手攻擊，保育員發現立即進入展區取走獼猴屍體，並誘導黑猩猩進入內舍安撫觀察行為。

昨天上午9點半左右，壽山動物園發生野生獼猴遭攻擊事件。網友在社群平台Threads發文說，他在動物園被台灣獼猴襲擊，差點被奪走袋子，下一秒就看見一隻野生台灣獼猴不慎闖入黑猩猩園區，慘遭圍毆致死。

網友拍下影片，畫面出現三隻黑猩猩，其中兩隻反覆捶打體型相對弱小的獼猴，只見受傷獼猴像破抹布一樣，被重拳掄起又摔落地面，不時傳出淒厲叫聲。目擊者說，獼猴倒地不起，黑猩猩還上前確認獼猴是否有死亡，發現還有呼吸就繼續攻擊。

壽山動物園指出，獼猴會集體行動，昨日只有一隻獼猴遭攻擊，可能是不小心從上方樹木掉落獸舍，動物有領域性，黑猩猩出於本能對外來動物展開集體防衛，研判非獵捕舉動，因為黑猩猩力氣很大，猴子被攻擊不久就當場死亡，保育員將獼猴屍體取出冰存。

壽山動物園在2023年12月也曾發生獅子撕咬攻擊獼猴事件，畫面驚悚引發熱議。動物園主任莊絢智說，獼猴是靈長類動物，行為不好預測，也很難約束，牠們基本上會趨吉避凶，主動闢開危險區域，此次受害獼猴可能在樹梢跳躍移動時不慎掉落獸舍，除非用鋼構建築物全封起來才能避免發生類似情況。

台灣獼猴 壽山動物園 黑猩猩

延伸閱讀

野生獼猴誤闖壽山動物園展場 遭黑猩猩攻擊致死

「黑浮咖啡」高雄重啟！新年公布「每週三會員買一送一」

台灣唯一！ 今年全球最受矚目旅遊目的地 高雄演唱會觀光入選

期間限定！動物園500隻猴圍一球取暖 「神秘饋修儀式」遊客朝聖

相關新聞

高雄壽山獼猴誤入動物園獸舍 慘遭兩隻黑猩猩攻擊死亡

高雄壽山動物園平日有許多獼猴，常搶奪遊客食物，昨日有遊客目擊1隻落單的台灣獼猴誤入黑猩猩獸舍，遭到兩隻黑猩猩「圍毆」致死...

廣角鏡／金門嬌客 黑天鵝

金門金寧鄉雙鯉湖近日出現嬌客「黑天鵝」，羽毛烏黑亮麗，悠然自得模樣吸引不少民眾觀賞，不少善心阿嬤拿饅頭、麵包餵食，黑天鵝...

期間限定！動物園500隻猴圍一球取暖 「神秘饋修儀式」遊客朝聖

位在日本香川縣的「銚子溪自然動物園 猿之國」（銚子渓お猿の国），園區內擁有超過500隻日本野生猴聚集棲息，最近天氣變得越來越冷，動物園內常可見到一大群猴子全部擠在一起「饋修」的模樣，讓小編忍不住笑說又到了「猿猴團子」的季節。

家貓2025年起需寵物登記 新北動保處推200場免費寵登站

農業部規定今年元旦起將貓納入應辦理登記寵物，給予飼主1年緩衝期，若飼主未依規定為貓辦理寵物登記並植入晶片者，將依「動保法...

重現20年前初見面…男子和愛貓永別「第一張＆最後合照」網友淚崩

國外一名貓奴在道別愛貓之前，發現了貓咪20年前剛到家裡來的合照，他決定在這一天同樣抱著貓咪，復刻著兩人的第一張合照，今昔對比讓不少網友都紅了眼眶。

牆壁傳詭聲！他破牆發現「無臉沒尾生物」 眼尖網友揭罕見身分

到底怎麼進去的？一名網友日前聽見牆壁裡傳出奇怪的聲音，決定鼓起勇氣破牆一探究竟，沒想到拆開之後發現一團毛茸茸的物體，竟然有隻貓咪屁股朝外卡在洞口，詭異的狀況讓人摸不著頭緒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。