高雄壽山獼猴誤入動物園獸舍 慘遭兩隻黑猩猩攻擊死亡

高雄壽山動物園平日有許多獼猴，常搶奪遊客食物，昨日有遊客目擊1隻落單的台灣獼猴誤入黑猩猩獸舍，遭到兩隻黑猩猩「圍毆」致死的殘忍畫面。壽山動物園表示，黑猩猩有地域性，基於防衛出手攻擊，保育員發現立即進入展區取走獼猴屍體，並誘導黑猩猩進入內舍安撫觀察行為。

昨天上午9點半左右，壽山動物園發生野生獼猴遭攻擊事件。網友在社群平台Threads發文說，他在動物園被台灣獼猴襲擊，差點被奪走袋子，下一秒就看見一隻野生台灣獼猴不慎闖入黑猩猩園區，慘遭圍毆致死。

網友拍下影片，畫面出現三隻黑猩猩，其中兩隻反覆捶打體型相對弱小的獼猴，只見受傷獼猴像破抹布一樣，被重拳掄起又摔落地面，不時傳出淒厲叫聲。目擊者說，獼猴倒地不起，黑猩猩還上前確認獼猴是否有死亡，發現還有呼吸就繼續攻擊。

壽山動物園指出，獼猴會集體行動，昨日只有一隻獼猴遭攻擊，可能是不小心從上方樹木掉落獸舍，動物有領域性，黑猩猩出於本能對外來動物展開集體防衛，研判非獵捕舉動，因為黑猩猩力氣很大，猴子被攻擊不久就當場死亡，保育員將獼猴屍體取出冰存。

壽山動物園在2023年12月也曾發生獅子撕咬攻擊獼猴事件，畫面驚悚引發熱議。動物園主任莊絢智說，獼猴是靈長類動物，行為不好預測，也很難約束，牠們基本上會趨吉避凶，主動闢開危險區域，此次受害獼猴可能在樹梢跳躍移動時不慎掉落獸舍，除非用鋼構建築物全封起來才能避免發生類似情況。