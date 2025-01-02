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野生獼猴誤闖壽山動物園展場 遭黑猩猩攻擊致死
昨天有民眾目擊1隻野生台灣獼猴誤闖壽山動物園黑猩猩展場，遭攻擊致死。高市觀光局表示，黑猩猩具有領域性及群體打獵的天性本能，保育員以食物引誘收入內舍，並帶走獼猴屍體。
有網友昨在社群平台Threads發布一段影片，畫面可見壽山動物園內的3隻黑猩猩圍著1隻誤闖的獼猴不斷捶打攻擊，獼猴遭毆打致死。網友說，才剛被台灣獼猴襲擊，想奪走袋子，沒想到下一秒就看到這個。
高雄市觀光局表示，1日上午9時30分左右，1隻野生台灣獼猴誤闖黑猩猩展場，因黑猩猩具有領域性及群體打獵的天性本能，故這隻獼猴遭群體攻擊死亡。
觀光局表示，園區保育員當下立刻將黑猩猩以食物引誘收入內舍，並將獼猴屍體帶走，經人員檢視展場無異狀後，將黑猩猩重新放展，並投餵食物安撫，後續觀察猩猩並無激烈暴躁行為。
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