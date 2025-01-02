快訊

紐奧良新年衝撞案15死，FBI調查：兇手稱受IS啟發

遭疑是「蘿拉住處房東」 聖結石親發文揭背後真相

揭蘇巧慧夫評審抄襲案悄悄廢標 王鴻薇：現在誰翻車？

聽新聞
0:00 / 0:00

野生獼猴誤闖壽山動物園展場 遭黑猩猩攻擊致死

中央社／ 高雄2日電
壽山動物園。記者蔡世偉攝影／聯合報系資料照
壽山動物園。記者蔡世偉攝影／聯合報系資料照

昨天有民眾目擊1隻野生台灣獼猴誤闖壽山動物園黑猩猩展場，遭攻擊致死。高市觀光局表示，黑猩猩具有領域性及群體打獵的天性本能，保育員以食物引誘收入內舍，並帶走獼猴屍體。

有網友昨在社群平台Threads發布一段影片，畫面可見壽山動物園內的3隻黑猩猩圍著1隻誤闖的獼猴不斷捶打攻擊，獼猴遭毆打致死。網友說，才剛被台灣獼猴襲擊，想奪走袋子，沒想到下一秒就看到這個。

高雄市觀光局表示，1日上午9時30分左右，1隻野生台灣獼猴誤闖黑猩猩展場，因黑猩猩具有領域性及群體打獵的天性本能，故這隻獼猴遭群體攻擊死亡。

觀光局表示，園區保育員當下立刻將黑猩猩以食物引誘收入內舍，並將獼猴屍體帶走，經人員檢視展場無異狀後，將黑猩猩重新放展，並投餵食物安撫，後續觀察猩猩並無激烈暴躁行為。

台灣獼猴 壽山動物園 黑猩猩

延伸閱讀

基隆殺人焚屍案吳男否認殺人、只認遺棄屍體 恐逃亡收押

焚屍滅證失敗！老翁遭對折塞冷凍櫃 檢警獲暗助找到屍體

基隆驚傳殺人棄屍！男遭擄今被發現「陳屍貨車冰櫃」 擺放不少金紙

想進台積電？中山大學「猴同學」闖教室上微積分 女學生手拿早餐驚恐對望

相關新聞

高雄壽山獼猴誤入動物園獸舍 慘遭兩隻黑猩猩攻擊死亡

高雄壽山動物園平日有許多獼猴，常搶奪遊客食物，昨日有遊客目擊1隻落單的台灣獼猴誤入黑猩猩獸舍，遭到兩隻黑猩猩「圍毆」致死...

廣角鏡／金門嬌客 黑天鵝

金門金寧鄉雙鯉湖近日出現嬌客「黑天鵝」，羽毛烏黑亮麗，悠然自得模樣吸引不少民眾觀賞，不少善心阿嬤拿饅頭、麵包餵食，黑天鵝...

期間限定！動物園500隻猴圍一球取暖 「神秘饋修儀式」遊客朝聖

位在日本香川縣的「銚子溪自然動物園 猿之國」（銚子渓お猿の国），園區內擁有超過500隻日本野生猴聚集棲息，最近天氣變得越來越冷，動物園內常可見到一大群猴子全部擠在一起「饋修」的模樣，讓小編忍不住笑說又到了「猿猴團子」的季節。

家貓2025年起需寵物登記 新北動保處推200場免費寵登站

農業部規定今年元旦起將貓納入應辦理登記寵物，給予飼主1年緩衝期，若飼主未依規定為貓辦理寵物登記並植入晶片者，將依「動保法...

重現20年前初見面…男子和愛貓永別「第一張＆最後合照」網友淚崩

國外一名貓奴在道別愛貓之前，發現了貓咪20年前剛到家裡來的合照，他決定在這一天同樣抱著貓咪，復刻著兩人的第一張合照，今昔對比讓不少網友都紅了眼眶。

牆壁傳詭聲！他破牆發現「無臉沒尾生物」 眼尖網友揭罕見身分

到底怎麼進去的？一名網友日前聽見牆壁裡傳出奇怪的聲音，決定鼓起勇氣破牆一探究竟，沒想到拆開之後發現一團毛茸茸的物體，竟然有隻貓咪屁股朝外卡在洞口，詭異的狀況讓人摸不著頭緒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。