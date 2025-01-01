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家貓2025年起需寵物登記 新北動保處推200場免費寵登站
農業部規定今年元旦起將貓納入應辦理登記寵物，給予飼主1年緩衝期，若飼主未依規定為貓辦理寵物登記並植入晶片者，將依「動保法」開罰飼主3000元到1萬5000元罰鍰。新北動保處表示，為協助飼主儘速為貓咪寵物登記，今年辦理200場以上免費施打晶片、寵物登記及狂犬病疫苗注射活動，另外認養貓隻再加碼贈送寵物大禮包。
隨著生活型態改變，貓咪成為越來越多人的寵物，寵物管理規範也隨之進行調整。為飼主方便為貓咪進行植入晶片，新北去年辦理288場免費行動寵物登記站，完成登記數達千隻，今年將規畫200場以上貓咪行動登記站，首場將在1月11日於板橋圖書館旁舉辦「寵愛貓咪植晶片活動」，寄發手機簡訊通知飼主，方便飼主就近為貓咪植入晶片，飼主不必特地前往動物醫院或登記站，以大幅提升登記率。
新北市獸醫師公會理事長薛敦元表示，飼主應為寵物做三件事，犬隻及會外出活動的貓咪，每年須施打狂犬病疫苗、犬貓絕育及犬貓都要植入寵物晶片與登記；為貓咪植入晶片不僅給牠有一個專屬身分證，飼主住家窗戶也要有好的防護避免跳出家外，若貓咪一旦走失，只要被熱心民眾發現，帶至附近的動物醫院或動物之家掃描晶片，便可透過晶片的資訊迅速聯繫飼主，增加毛寶貝回家的機率。
新北市動保處呼籲，飼主未依規定為犬貓辦理寵物登記及植入晶片者，依據動物保護法第31條第1項第8款規定，可處3000元以上1萬5000元以下罰鍰，元旦起貓咪已列入須辦理登記的寵物，並有1年緩衝期；另外新北飼養寵物認證數位卡已結合新北市民卡，完成寵物登記後可使用手機或電腦登入飼主專區，查看名下所有寵物身分證相關資訊。
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