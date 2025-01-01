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金門野保協會盼獸醫新血加入 共為野生動物救援努力

中央社／ 金門1日電

金門野保協會致力野生動物救援，如歐亞水獺、緬甸蟒、金龜等台灣少見動物；協會近來將有人力缺口，野保協會表示，金門野生動物種類豐富，歡迎獸醫師新血加入累積經驗。

金門縣野生動物救援暨保育協會是目前離島唯一野生動物救傷站，救援野生動物範圍廣泛，包含哺乳動物如水獺、蝙蝠，蛇類、龜類，海洋保育類動物如鯨豚、海龜，以及佔救傷比例最多的鳥類。

野保協會今天接受中央社記者採訪表示，金門野生動物種類豐富，如在台灣本島已消失、僅在金門野外還有穩定族群的歐亞水獺、金龜，或在金門是原生種但台灣沒有分布的緬甸蟒等，鳥類部分協會也救治過難得一見的白肩雕、灰背隼等，因金門位於東亞澳候鳥遷徙線上，「很多鳥類會不小心就飄來金門」。

野保協會指出，2024年協會大約救治700多例野生動物，某些野生動物可能不是一般獸醫師訓練會觸及的種類，協會內獸醫師會負責教學；而協會救傷時也可能遇到須較特別處置案例，如曾遇到外型特別的鳥類被民眾剪羽以飼養，協會也會補助部分經費進修如何接羽。

野保協會表示，除野生動物救傷，協會也透過舉辦活動、到校園宣講等方式普及野生動物保育觀念，而協會近期有獸醫人力缺口，歡迎對於野生動物保育及環境教育感興趣，並對少見野生動物也感興趣的獸醫師投履歷，累積不同經驗。

野保協會表示，更詳細徵才資訊歡迎上協會臉書（Facebook）粉絲專頁查詢，個人履歷及求職信則可寄至協會電子信箱（kinmenwrca@gmail.com）。

保育類野生動物 動物 獸醫師 金門

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