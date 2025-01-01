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台江國家公園與明台產物合作 打造優質的黑琵即時影像服務

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
曾文溪出海口的十份黑面琵鷺保護區鳥停，有大群的黑面琵鷺。圖／台江國家公園管理處提供
曾文溪出海口的十份黑面琵鷺保護區鳥停，有大群的黑面琵鷺。圖／台江國家公園管理處提供

黑面琵鷺台江國家公園明星及指標物種，每年9月至隔年4月間，會不辭千里來到台江地區度冬，全球黑面琵鷺數量也逐年增加；目前全球黑面琵鷺已有6988隻，台灣就有4135隻，台南地區高達近6成共2088隻。台江處與明台產物保險合作，打造優質的黑琵即時影像服務。

台江國家公園管理處表示，位於曾文溪出海口的十份黑面琵鷺保護區是台江國家公園最大的保護區，也是最重要黑面琵鷺度冬首要聚集的重要棲息環境，為擴大服務遠道前來賞鳥亭遊客，除日前設置360度監視器為，供更優質的黑面琵鷺即時影像，讓造訪黑琵保護區的民眾能有充分的行前鳥況資訊。

另，台江處更配合今年完成與明台產物保險辦理的「黑面琵鷺棲地治理企業ESG合作計畫」，由明台產險贊助1台75吋高解析液晶電視，提供遊客更清晰更寬廣視野，享受更優質賞鳥空間及環境，令人耳目一新。

台江處除歡迎民眾親臨現場，透過實際望遠鏡觀賞黑面琵鷺及其他候鳥或電視螢幕，近距離觀賞主棲地度冬黑面琵鷺及其他冬候鳥外，讓不克前來現場的民眾，也可以透過網址（https://www.tjnp.gov.tw/cp.aspx?n=19008），上網欣賞黑琵即時直播影像，同步欣賞黑面琵鷺曼妙英姿。

度冬期間位於主棲地第一賞鳥亭，每天上午9時至下午4時30分，有安排解說志工現場解說及提供單筒望遠鏡觀賞服務，農曆過年期間服務不打烊(除夕當天除外)，歡迎民眾前往賞鳥。

台江國家公園管理處與明台產物保險合作，打造優質的黑琵即時影像服務。圖／台江國家公園管理處提供
台江國家公園管理處與明台產物保險合作，打造優質的黑琵即時影像服務。圖／台江國家公園管理處提供

台江 賞鳥 黑面琵鷺

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