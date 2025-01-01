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屏綠鬣蜥氾濫 移除課報名秒殺
移除外來種綠鬣蜥屏東縣近5年捕捉數量全台之冠，去年捕捉數量逾4.4萬隻，再創新高。縣府辦綠鬣蜥移除課程，民眾參與踴躍，報名秒殺。農業處長鄭永裕說，今年開辦5場次，其中1月兩場在東港、恆春，各100名，1月14日下午5點報名。
農業處長鄭永裕說，屏東從2019年起首創採兌換農產品獎勵民眾移除入侵農田或住宅綠鬣蜥，去年移除逾4.4萬支，其中民眾移除1.3萬餘隻。未來林業及自然保育署開放全民受訓並加入移除，預估民眾移除數量將更可觀。
鄭永裕說，民眾完成受訓，要等林保署建置完成移除上傳資料App後，才能投入移除，App建置銜接期，屏東縣仍採現行模式，捕捉後可兌換農產品，是兌換地點今年起改變，周一至周五上班時間到動物之家兌換。
農業處指出，前天首批移除綠鬣蜥教育訓練課程135人完成訓練。今年預計開5場次，1月有兩場，21、22日東港、恆春各一場，14日下午17時在屏東縣政府農業處官網線上報名，各100名。完成受訓的學員須簽署綠鬣蜥移除公約，包括安全注意事項及不可虐待以及拍照上傳等爭議性行為。
鄭永裕說，今年移除多軌並行，除委請廠商捕捉外、請水利處河川巡守人員巡守時注意綠鬣蜥出沒熱點，即時通報。
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