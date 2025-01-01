屏綠鬣蜥氾濫 移除課報名秒殺

一名女子和室友一起承租公寓式房屋居住，但她的室友並不喜歡貓咪。日前不愛貓的室友竟然說她自己收編一隻貓回來，原PO好奇去看撿回來的貓長啥樣子，結果不看還好一看嚇一跳，因為室友撿回的貓跟自己家貓咪長一模一樣。

2024-12-30 16:20