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北市動物園穿山甲館迎新夥伴 5隻嬰猴跨完年亮相

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市立動物園「熱帶雨林館（穿山甲館）」將迎來新夥伴，今年協助收容5隻走私遭查獲夜行性動物嬰猴「凱米」、「凱克」、「凱亞」、「凱芮」、「凱康」。圖／北市動物園提供
台北市立動物園「熱帶雨林館（穿山甲館）」將迎來新夥伴，今年協助收容5隻走私遭查獲夜行性動物嬰猴「凱米」、「凱克」、「凱亞」、「凱芮」、「凱康」。圖／北市動物園提供

台北市立動物園「熱帶雨林館（穿山甲館）」將迎來新夥伴，今年協助收容5隻走私遭查獲夜行性動物嬰猴，經過一系列檢查及照料後將安置於穿山甲館的夜行區，與粗尾侏儒狐猴同居，歡迎遊客前往觀賞。

嬰猴又稱塞內加爾嬰猴，原生分布在非洲西部的塞內加爾經中非到東部的索馬利亞，通常棲息在森林和灌木叢地區。是一種小型的群居夜行性樹棲靈長類，體長約13~15公分(不含尾長)，體重95~300公克。擁有相對強壯的後肢與長長尾巴，能在樹枝間快速跳躍並維持平衡，夜視能力極好，耳朵靈活彎曲，幫助其夜間捕獵昆蟲能準確聽聲辨位。

動物園表示，缺乏專業知識的狀態下，野生動物的照養其實非常困難，台灣也是禁止飼養嬰猴，園方參與林保署保育類野生動物急救站與收容中心營運計畫，去年陸續收容於機場查獲走私或是私人非法飼養野生動物，包含5隻雄性的年輕嬰猴。

園方表示，經過檢疫確定沒有傳染疾病後，收容在穿山甲館作業區，經照養團隊審慎評估嬰猴的動物福祉，決定讓這群嬰猴和同樣是夜行性、體型食性相近的粗尾侏儒狐猴混群，於明天正式於穿山甲室內館和遊客見面。

園方提醒，走私闖關方式往往相當不人道，造成被走私動物的傷亡，同時成為傳染性疾病散播的來源，呼籲民眾，千萬不要購買及飼養來路不明的野生動物，共同杜絕不法分子繼續從野外捕捉動物的亂象，讓伴侶動物和野生動物們都能「適得其所」。

台北市立動物園「熱帶雨林館（穿山甲館）」將迎來新夥伴，今年協助收容5隻走私遭查獲夜行性動物嬰猴「凱米」、「凱克」、「凱亞」、「凱芮」、「凱康」。圖／北市動物園提供
台北市立動物園「熱帶雨林館（穿山甲館）」將迎來新夥伴，今年協助收容5隻走私遭查獲夜行性動物嬰猴「凱米」、「凱克」、「凱亞」、「凱芮」、「凱康」。圖／北市動物園提供
台北市立動物園「熱帶雨林館（穿山甲館）」將迎來新夥伴，今年協助收容5隻走私遭查獲夜行性動物嬰猴「凱米」、「凱克」、「凱亞」、「凱芮」、「凱康」。圖／北市動物園提供
台北市立動物園「熱帶雨林館（穿山甲館）」將迎來新夥伴，今年協助收容5隻走私遭查獲夜行性動物嬰猴「凱米」、「凱克」、「凱亞」、「凱芮」、「凱康」。圖／北市動物園提供
台北市立動物園「熱帶雨林館（穿山甲館）」將迎來新夥伴，今年協助收容5隻走私遭查獲夜行性動物嬰猴「凱米」、「凱克」、「凱亞」、「凱芮」、「凱康」。圖／北市動物園提供
台北市立動物園「熱帶雨林館（穿山甲館）」將迎來新夥伴，今年協助收容5隻走私遭查獲夜行性動物嬰猴「凱米」、「凱克」、「凱亞」、「凱芮」、「凱康」。圖／北市動物園提供
台北市立動物園「熱帶雨林館（穿山甲館）」將迎來新夥伴，今年協助收容5隻走私遭查獲夜行性動物嬰猴「凱米」、「凱克」、「凱亞」、「凱芮」、「凱康」。圖／北市動物園提供
台北市立動物園「熱帶雨林館（穿山甲館）」將迎來新夥伴，今年協助收容5隻走私遭查獲夜行性動物嬰猴「凱米」、「凱克」、「凱亞」、「凱芮」、「凱康」。圖／北市動物園提供
台北市立動物園「熱帶雨林館（穿山甲館）」將迎來新夥伴，今年協助收容5隻走私遭查獲夜行性動物嬰猴「凱米」、「凱克」、「凱亞」、「凱芮」、「凱康」。圖／北市動物園提供
台北市立動物園「熱帶雨林館（穿山甲館）」將迎來新夥伴，今年協助收容5隻走私遭查獲夜行性動物嬰猴「凱米」、「凱克」、「凱亞」、「凱芮」、「凱康」。圖／北市動物園提供

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