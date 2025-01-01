毛小孩生病、術後康復期怎麼吃？台大獸醫揭「配方食品」如何挑

寵物在康復期需要特別的營養支持，台大獸醫李繼忠建議選擇高能量密度和高適口性的配方食物，以促進食慾和健康恢復。針對不同疾病，如腫瘤、術後恢復、腎臟病、皮膚病等，選擇合適的營養配方至關重要。

聽說過紙片人，但聽過「紙片貓」嗎？研究寵物腫瘤30餘年的台大獸醫專業學院副教授李繼忠，一年醫治數百隻的罹癌貓狗，親眼見過毛小孩因為得到癌症導致嚴重貧血，「瘦到跟一張紙一樣。」

隨著現代醫學的進步，不光人類的壽命延長，寵物也活得愈來愈久。和人類一樣，因為活得愈老，貓狗腫瘤疾病的發生率也就愈高。同理可證，銀髮熟齡犬貓通常每半年做一次健康檢查，以期早期發現，早期治療。

一般而言，貓咪和小型狗從8歲起步入老年，50公斤左右的大型狗大約5～6歲，20幾公斤的中型狗大約是6～7歲起就算「老狗」。

寵物生病了，照護方式也與人類近似，但李繼忠認為有一點截然不同，那就是「吃」。因病住院的毛孩子，本來身體就比較虛弱，營養再跟不上的話，將不利於健康的恢復。

鮮食少量，主食為科學營養配方

「老一輩的人可能都是家裡面自己準備，」李繼忠說，若是剩飯剩菜或自行烹調餵養只要營養足夠也沒問題，但也可能產生營養缺乏與過多的相關疾病，像他養寵物最高峰時有3隻狗和4隻貓，主食絕對是經過科學驗證的配方食物，鮮食只是臨時搭配，偶爾給一點雞胸肉、白饅頭或米飯，也從不超過正餐主食的10％：「因為肉食性寵物的營養需求是完全不同於雜食性的人類，必須要因應犬貓的不同，而特別設計。」

家中常備愛寵的糧食，像是法國皇家（ROYAL CANIN）、希爾斯（Hill's）等，前者的寵物食品的研發團隊由動物營養專家組成，還配備有實驗室，進行餵食試驗，不斷探索寵物的獨特生理需求，已開發了多達近750種不同的營養配方，針對寵物不同狀況的產品線非常完整。

「它的配方有科學與數據佐證，」親自看過法國皇家實驗室的李繼忠指出，這個創立於1968年的品牌根據不斷更新的科學與數據，所精心配製出的寵物食品，不但使用天然優質原料，而且可以做到「精準營養」。

一個控管品質的例子是，法國皇家寵物商業與企業關係副總雷蒙（Olivier Reymond）曾說，過去幾年和合作了30年的義大利雞肉供應商一起改善原料品質，致力於減少雞肉裡的礦物殘留，以提供貓狗更好的營養。

貓犬癌症、骨折、腎臟病，配方食品各不同

至於犬貓康復期的飲食，李繼忠提醒，沒有什麼祕方或仙丹妙藥可以立即改善狀況，而是要看重每一天的飲食，因為「營養是每天的事情」。處於康復期的貓犬食慾下降，需要高能量密度、高適口性的療養食品，幫助恢復食慾。

譬如得了腫瘤的寵物，消化道的能力可能受到腫瘤的影響而變差，所以要供給更容易被消化的食物。李繼忠再次強調，從吸收率上看，鮮食無論熱量密度及營養完整性都比不上配方食品，配方食物的吸收率可達85％～92％，肉類頂多七成。

若是手術之後需要癒合，就要選擇蛋白質含量高的配方食物；若是骨折，對鈣質的需求自然會增加。泌尿道疾病，則要控制食物中某些特別的礦物質，包括但不限於磷和鈣質的平衡和適當的蛋白質代謝，以免增高尿酸的濃度，形成尿路結石的隱形殺手。

再像腎臟病，要特別注意磷的控制，以及併發酸血症的預防，配方食物就要比較簡化、低磷，以便吃完之後讓身體能夠適度鹼化，以對抗身體因為腎臟疾病而產生的酸化壓力。另外，抗發炎的Omega-3、抗氧化物質，也會增加對腎臟的保護。

寵物常見症狀如皮膚病，此刻便與蛋白質有很大關係，吃下肚的蛋白質要容易被肝臟消化代謝，以利於自體肝臟製造出良好蛋白質及支持性膠質，幫助維持皮膚品質。同時要避免引起毛孩身體過敏的蛋白質，或是利用水解蛋白來提供營養。此外，Omega-6也是必須攝取的脂肪酸。

在毛孩子的世界裡，每一次生病都是一場無聲的戰役，需要特別的呵護與照顧，「病號餐」也有絕對不能碰的NG食物，包括巧克力、洋蔥、葡萄等，高鹽食物則是對寵物腎臟與血壓的雙重考驗，高熱量食物則是對消化系統的沉重打擊，就連健康時也不宜餵食。

李繼忠強調，愛護病中愛寵，除了看獸醫做出正確診斷與治療外，更要留意從飲食做起，給與動物更正確的支持。

（本文出自2024.12.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）