北市：爆炸聲會驚嚇毛孩 帶寵物參加活動應備牽繩

台北市動保處表示，跨年煙火爆炸聲會讓毛孩受驚嚇而跑出家門，民眾應關好家中門窗，帶寵物外出參加活動應備牽繩以免挨罰，已開罰190件，若發現路上有走失毛孩可通報。

台北市政府動物保護處今天發布新聞資料指出，為迎接2025年，民眾會在住家附近施放煙火，依過去通報資料，家中毛孩會因煙火爆炸聲受驚嚇跑出住家走失，如帶寵物外出參加跨年等活動，應備妥牽繩等防護措施，可防寵物忽聽見聲響亂竄，飼主也可避免挨罰。

北市動保處表示，今年至11月底有190件是因寵物未繫牽繩或讓寵物在外遊蕩而開罰，包含犬隻172件、貓隻15件、其他動物3件；違規原因多為飼主未繫牽繩或放任毛孩外出。

動保處指出，有民眾日前在內湖區路邊拾獲一隻米克斯犬，撥1959動物保護專線通報，動保處人員經繫飼主領回，飼主承認平時放任犬隻跑出家門，依違反動物保護法裁罰飼主新台幣3000元。

此外，家貓常因門窗未關妥或破壞窗戶從家中脫逃，有民眾日前在萬美社區附近路旁水溝蓋底下聽到貓叫聲，動保處獲報派救援人員到場翻開水溝蓋後，發現一隻灰色英國短毛貓躲在水溝內。

動保處表示，幸好貓的飼主已完成寵物登記，透過晶片登記資料通知飼主領回毛孩，後續擬依違反動保法裁罰。呼籲民眾帶寵物外出，應使用鍊繩及箱籠或採取其他適當防護措施，平時應注意家中門窗是否關好，避免寵物因突發狀況受驚嚇奪門而出。

動保處指出，寵物若在外遊蕩，飼主將涉違反動保法或台北市動物保護自治條例，可處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。民眾拾獲走失寵物，先把寵物裝箱或以牽繩固定，撥1959動物保護專線通報，將派員協助。