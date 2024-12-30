樹獺爬茄苳失足砸遊客頭 北市動物園：雙方無恙

台北市立動物園穿山甲館昨天放展的樹獺「葉紫」爬茄苳樹時，失足摔下來與遊客發生碰撞。園方表示，該名遊客當下表示無礙，「葉紫」也可正常進食、睡覺，未來將加強植栽管理。

台北市立動物園熱帶雨林室內館在民國108年開館，因外觀意象又被稱為穿山甲館，動物園將內部24公尺高的空間打造為沉浸式複合生態系展示場，讓小型哺乳類、鳥類、兩棲爬蟲類及魚類等野生動物都能自在悠遊其中，展現活動、覓食或繁殖等自然行為。

館內放展動物包含3隻二趾樹獺兄弟，遊客每次造訪幾乎都能看見「葉黃」「葉紫」或「葉夏」大搖大擺地掛在欄杆上，或是自在穿梭於樹木間，給予遊客近距離觀察野生動物的機會。

不過，有網友昨天在社群平台Threads上發布一段影片，表示樹獺從樹上摔下來且砸中遊客的頭，「看了都覺得痛」。

影片引發熱烈討論後，有另名網友回覆表示，被樹獺砸中的是她的家人，當下頭超級痛，但後續沒有什麼大問題，今天起床還是一尾活龍。

台北市立動物園發言人曹先紹告訴中央社記者，昨天放展的是「葉紫」，事發後一旁的保全人員立刻上前關心遊客，確認無大礙也不須就醫，便表達後續若有不適都可以和動物園聯繫，保育員則觀察到「葉紫」可以正常進食、睡覺，彷彿什麼事都沒發生一樣。

他說，穿山甲館自開館以來並未發生類似的動物摔落事件，所以透過各個角度的監視器畫面及現場勘查推論，應該是因為「葉紫」爬到茄苳樹較末端、較細的樹枝上，加上動物自己誤判承重點，才導致意外發生。

曹先紹指出，園內照養環境都希望以動物需求為最重要的設計準則，讓動物有隱私空間及一定的自由，可以自己選擇要不要被遊客看見，而不是關在柵欄後面或以籠舍完全阻隔。

曹先紹表示，這次非常幸運雙方都沒有大礙，園內已在檢討如何精進，包含加強植栽維護管理，尤其是修剪遊客上方的樹枝，與遊客共同維護沉浸式的展場，讓動物活得有尊嚴。