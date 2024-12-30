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動物園樹獺從天而降砸遊客頭 肇事加速逃逸笑翻網友

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
市立動物園遊客在熱帶雨林區參觀，被樹獺從天而降砸到頭部（右邊紅圈，遊客不斷摸後腦勺），左邊紅圈樹獺趴在地上匍匐前進。圖／翻攝Threads「ratingwu」帳號
市立動物園遊客在熱帶雨林區參觀，被樹獺從天而降砸到頭部（右邊紅圈，遊客不斷摸後腦勺），左邊紅圈樹獺趴在地上匍匐前進。圖／翻攝Threads「ratingwu」帳號

一名遊客日前在台北市立動物園熱帶雨林區參觀時，被從天而降的樹獺砸頭，當下嚇到不少人，樹獺發現闖禍還準備「肇事逃逸」。園方表示，工作人員在當下有上前關心，所幸人和動物都沒有大礙。

有網友在日前在Threads分享，到台北市立動物園近日開幕「熱帶雨林館」觀賞動物，走到一半卻突然有一隻樹獺從天而降，正好砸在遊客頭上，影片中只見肇事樹獺在砸到人後開始往欄杆方向移動逃跑，一旁工作人員也趕緊詢問遊客有沒有受傷，好在遭砸男子連連揮手表示沒有大礙。

不過貼文一出也在網路上掀起不小熱議，遭砸男子的妻子也在社群上回應「先生當下只知道頭超級痛，幸好沒傷到小朋友，後續沒什麼大問題，今早起床還是一尾活龍，只能說真的太幸運了。」

不少網友也留言，「這隻樹獺剛飆出了新的最高時速」、「天啊～還好有人當肉墊」、「穿山甲館的樹獺，都讓牠們自由爬來爬去的」、「樹懶慢吞吞爬回去，很像做錯事怕被發現的小孩」、「事者看起來相當慌張，逃逸的速度都比平常移動快了數倍不止」。

動物園表示，現場同詢問遊客狀況，經表示無礙不用送醫，摔落樹獺經保育員檢查也幸未受傷，昨已正常活動進食，同仁今早至現場檢視事發環境，將再討論是否需加強相關防範措施，以維護動物及遊客安全。

左邊紅圈，樹獺已默默爬上欄杆，準備落跑。圖／翻攝
左邊紅圈，樹獺已默默爬上欄杆，準備落跑。圖／翻攝

市立動物園遊客在熱帶雨林區參觀，被樹獺從天而降砸到頭部。圖／翻攝Threads「ratingwu」帳號
市立動物園遊客在熱帶雨林區參觀，被樹獺從天而降砸到頭部。圖／翻攝Threads「ratingwu」帳號

動物園 樹懶

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