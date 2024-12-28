五股動物之家救援瘦弱黑狗 越養越像柴犬成驚喜包

五股動物之家日前救援一隻瘦弱黑狗，經過悉心照顧後，黑狗漸漸恢復健康，體態圓潤起來，竟意外長得像柴犬，吸引許多人注意最終被成功認養。

新北動保處指出，黑狗年約2歲，剛進收容所時，由於長期營養不良，非常瘦弱且無精打采。經過動物之家團隊的精心餵養和照料，逐步恢復健康，體型也逐漸變得圓潤，神似柴犬的模樣讓牠成為動物之家的一大焦點。

不過這隻黑狗有一個「壞習慣」，是喜歡咬同伴的屁股，為幫助牠更好融入群體生活，動物之家安排專業訓練課程，教導牠改掉這個不良行為。

動保處說，民眾游先生日前到五股動物之家參訪時，被這隻活潑可愛的小黑狗吸引，當場決定將牠帶回家。如今，牠已成功被認養，開始了嶄新的生活。飼主游先生表示，將牠取名「金牌」，在家裡很快樂都有好好吃、跑、睡，全家都很喜歡牠，現在家人每天都搶著要帶牠出去遛。