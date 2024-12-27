被主人拋棄 俄羅斯浪浪反而胖到65公斤得去減重營

俄羅斯一隻遭棄養的狗狗，雖然被主人棄養，身材卻反而因此極速狂飆，一度重達144磅（約65公斤）。由於狗狗實在太胖，再這樣下去可能會影響健康，牠被收容所送到「減肥營」減肥，成了網友熱議的話題。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這隻過重的狗狗「米沙」（Misha）原本是停車場的守門犬，原本體重只有55磅（約25公斤），身形還算標準。然而，停車場老闆決定易主，米沙也因此被留在原地棄養。

自從被主人棄養後，附近兩名熱心居民開始隔著圍欄餵牠，米沙就這樣像氣球「吹氣」一樣，體重迅速飆升，最後變成了重達144磅的「胖汪」。

雖然胖胖的米沙模樣很可愛，但因為體重太重，牠行動不太方便，幾乎沒辦法自己移動。經過動物救援組織一番努力後，米沙被送到動物專屬的安養中心，準備展開減重之旅。

抵達安養中心時，眾人為了幫米沙下車就一陣忙亂。從網路上流傳的影片可以看出，米沙下車時行動困難，需要人類幫忙，走路的步伐既緩慢又笨重。

Dog weighing a whopping 144 pounds can barely get out of car after arriving at fat camp https://t.co/3ZeUqnPRRy pic.twitter.com/4E4OIyGPW2 — New York Post (@nypost) 2024年12月26日

進入減肥營後，牠開始接受專業的減重計劃。一名當地居民決定負責照顧米沙，嚴格監控牠的飲食，也會有志工定期帶牠到醫院檢查。雖然米沙因為過胖而有糖尿病和睡眠障礙，但牠現在的行動力已經大幅提升，也常常跟新主人一起去散步。

米沙的故事引發不少網友討論，也再次提醒飼主，應以正確的方式關愛照護寵物，避免過度餵食，反而影響寵物健康。