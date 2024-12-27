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保育類候鳥大鵟與犬隻爭食卻落難 澎湖農漁局安置

中央社／ 澎湖縣27日電

一隻列為2級保育類的冬候鳥「大鵟（Buteo hemilasius）」，疑因與犬隻爭食後，體力透支落難無法飛行，所幸及時被澎湖農漁局安置調養，擇期野放重返林區。

澎湖農漁局表示，25日有民眾在馬公重光里路邊草叢中，發現這隻展翅可達1.5公尺的罕見冬候鳥大鵟，由於無法飛行，經向農漁局通報，保育科人員前往捕捉，經鳥類專家辨識，確認為2級保育類候鳥大鵟。

農漁局指出，當時熱心民眾發現大鵟遨翔在空中，見有犬隻攻擊雞隻，俯衝而下與犬隻爭奪食物，並就地進食，但疑因體力不支無法飛行，目前被安置在澎湖防治所。

澎湖農漁局表示，經獸醫師檢查，大鵟展翅正常、身體無外傷，初判應是長途遷徙過程中，因與犬隻爭食導致體力透支，經安置與休息調養，將野放重回大自然懷抱。

澎湖 獸醫師 野放

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