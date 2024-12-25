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貓經濟崛起！三商家購打造「寵物好事」一站式購物服務

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「寵物好事」今年在雙北開出2家貓咪專門店，打造一站式貓咪購物服務。圖／三商家購提供
「寵物好事」今年在雙北開出2家貓咪專門店，打造一站式貓咪購物服務。圖／三商家購提供

搶攻「貓經濟」市場，三商家購整合旗下美廉社、心樸市集及寵物好事資源，打造寵物零售品牌「寵物好事」，推出短短4個月已帶動美廉社及心樸市集寵物商品5%營收成長，並已於美廉社累計65家門市設立寵物貨架專區，包含萌寵所需生活用品、零食與罐頭等，2025年更計劃全門市導入專屬貨架，引進寵物好事獨賣商品，進一步擴大寵物零售生態圈。

根據農業部統計資料，全台犬貓數量達279萬隻，其中家貓131萬隻，年增率逾50%以上，遠超越家犬19%的成長幅度。看準「貓經濟」崛起，「寵物好事」今年雙北一舉拓展2家貓咪專門店，分別落腳南港及新莊，即日起試營運，將於28日正式開幕，定位為「一站式貓咪購物首選」，提供專業獸醫健康諮詢服務、多樣齊全的商品及獨家會員服務等全方位消費體驗。

除此之外，「寵物好事」延續三商家購企業文化與社會責任精神，積極推動貓咪送養活動，不定期與愛貓團體合作舉辦送養會。目前已成功協助22隻貓咪找到新家，未來將持續推廣送養活動，為流浪動物找到幸福歸宿。

「寵物好事」目前已於美廉社累計65家門市設立寵物貨架專區。圖／三商家購提供
「寵物好事」目前已於美廉社累計65家門市設立寵物貨架專區。圖／三商家購提供

寵物 美廉社 貓咪

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