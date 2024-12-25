貓經濟崛起！三商家購打造「寵物好事」一站式購物服務

失去摯愛的貓咪，對每位鏟屎官來說都是一段極其難熬的過程。隨著時間流逝，有些飼主可能萌生想要再養一隻貓的念頭，卻又覺得對不起已逝的貓咪。如果你正處於這樣的狀態，日本寵物網《ねこちゃんホンポ》分享4個重要建議，幫助你做好心理調適，迎接與新貓咪的美好生活。

2024-12-24 16:24