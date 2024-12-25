【動物冷知識】澳洲鳥懂玩火？用這招「守火待獵」整片草原都是牠們的BBQ

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？澳洲的某些猛禽鳥類，居然已知用火！整片草原都燒成他們的BBQ！

今天我們一起來看看動物們有趣的狩獵冷知識吧！

大白鯊，海洋中的頂級掠食者，他們擁有無數鋒利的尖牙，靈敏的嗅覺可以聞到好幾公里外的血腥味，加上他們可達56公里的瞬間游速，在海洋中幾乎所向無敵！

但他們其實有個致命弱點，就是當他們翻身時，會陷入一種叫「僵直性昏迷」的狀態，肌肉僵硬，行動癱瘓，如果太久沒翻過了甚至會導致缺氧死亡。

虎鯨就是利用鯊魚這個弱點，發揮他們超強的團隊合作本領，將水流搗亂，讓鯊魚翻過來不能動彈。面對戰力如此強大的大白鯊，虎鯨仍可以在沒有任何戰損的情況下輕鬆獵捕，真的是個狠角色！

虎鯨更是海洋智商巔峰的代表，他們能根據不同獵物設計各種戰術，無論是掀翻鯊魚還是衝擊海灘抓海豹，虎鯨的狩獵手段堪稱教科書級別。

動物裝死大家都見過，通常是為了假裝自己「不好吃、不新鮮」，讓獵食者興致缺缺。但利氏雨麗魚偏不走尋常路，他裝死的目的只有一個——騙吃的！

這位水底小演員會突然翻身倒地，一副「我命休矣」的模樣，吸引好奇的小魚或食腐魚類圍觀。當小魚靠近時，利氏雨麗魚會迅速一個華麗轉身撲向獵物，小魚嚇死了還以為屍變了，什麼都還沒搞清楚時就被一口吞進肚了！

每天裝死就可以白吃午餐，利氏雨麗魚裝死堪稱大師級啊！

說到會用火的動物，很多人第一反應可能是人類。殊不知，在澳洲的荒野，有些猛禽，比如黑鳶、棕鳶和哀鳶，居然也懂得「玩火」！

他們會撿起燃燒的樹枝，飛到其他地方，丟下火種，成功點燃新火場。

為什麼要這麼做？答案很簡單：火能讓小動物們四處逃竄，而這些猛禽就在外圍守株待兔，或者說守火待獵，捕捉那些驚慌失措的昆蟲和小動物。 根本是把整片草原或森林當自己的BBQ耶！

大自然狩獵方式百百種，這些狩獵方式也讓我們了解到，適者生存法則下，力大無窮並不一定是王道，團隊合作、智利取勝才是真正的王牌啊！



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