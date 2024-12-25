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教育部問耶誕拉雪橇馴鹿公母 6成民眾答錯

中央社／ 台北25日電

今天是耶誕節，經常出知識問答的教育部LINE官方帳號，應景地問：「拉雪橇的馴鹿是公的還是母的？」，結果有超過6成的民眾答錯，從換角時間推算，拉車的馴鹿應是母的。

在耶誕節傳說中，耶誕老人會和拉雪橇的馴鹿，發送禮物給世界各地的小朋友。教育部LINE官方帳號今天應景地提出一個問題，讓民眾判斷拉雪橇的馴鹿是公的還是母的。

一般民眾可能認為有角的鹿就是公的，但馴鹿是雄性和雌性頭上都會長角，教育部的問答統計，發現超過6成民眾答錯。事實上，替耶誕老人拉車的馴鹿應該是母的。

教育部解釋，雌性的馴鹿換角時間通常是4月到5月份，而雄性的馴鹿則是在11到12月份。因此從傳統形象長有鹿角、幫耶誕老人拉車的成年馴鹿，應該是母的。

教育部引述的資料來源是國家科學委員會製作的「科技大觀園」，後者曾於民國106年於粉絲專頁發文「拉聖誕雪橇的馴鹿是女力喔」，除了提及海外研究報導，並進一步提到，耶誕雪橇隊的馴鹿們，除了帶頭的魯道夫（Rudolph）姓名偏男性化外，其他都是女性。

「科技大觀園」於108年還曾發過另一篇文，提醒民眾平安夜拉雪橇的是馴鹿，而不是麋鹿，更幽默地提供記憶方法：「為了不要迷路（麋鹿），聖誕老公公選用馴鹿拉雪橇。」

LINE 教育部 耶誕節

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