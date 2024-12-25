快訊

國光客運台北車站元旦起結束營業 4路線改乘車處「要爬4樓」

Uber Eats併購foodpanda沒了！公平會禁止結合

美國AI政策大翻轉？創新競爭即將掛帥

預防毛小孩齲齒 學者研究乳酸菌可提升寵物健康

中央社／ 台中25日電

許多民眾將毛小孩視為獨特家人，毛孩的牙齒健康也備受關注。有學者研究，毛孩仰賴飼主幫忙口腔清潔，乳酸菌應用在保健食品上，可幫助毛孩牙齒保健和預防齲齒。

弘光科技大學今天發布新聞稿指出，台灣乳酸菌協會日前在校內舉辦「乳酸菌在人類與寵物產業的發展與應用」研討會，東海大學畜產與生物科技學系教授施宗雄的「在未來提升人類和寵物的健康樂活中 乳酸菌將扮演重要的角色」，以及台灣寵物營養保健食品學會理事、營養師吳雨庭的「寵物老年學－乳酸菌的應用商機」講題，備受矚目。

2名學者專家分析，活性乳酸菌整體效能包括維持腸內微生物平衡、合成維生素、調節免疫、分解酵素、抵抗發炎等，將是人類及寵物維持健康不可或缺的一環。乳酸菌在寵物產業除特殊臨床的應用方向外，在機能寵物食品中扮演的角色也日趨重要。

弘光科大食品科技系所主任蔡政志表示，乳酸菌在人類保健上應用多元廣泛，也可用在預防毛小孩齲齒等方面。他說，食物精緻化和含糖飲料氾濫，使得現代人牙齒容易形成牙菌斑，牙菌斑導致的口腔疾病主要為齲齒、牙齦炎和牙周病。

蔡政志提到，他研究篩選120株乳酸菌，透過培養試驗找出具抗齲齒致病菌的乳酸菌，發明新穎戊糖乳桿菌株BCRC 910839及包含該菌株的組合物，可用於抑制口腔細菌的生長及治療齲齒。

蔡政志指出，毛小孩仰賴飼主幫忙口腔清潔，牙周病、蛀牙、口臭等狀況，常令飼主困擾，戊糖乳桿菌應用在寵物保健食品上，可幫助毛小孩牙齒保健及預防齲齒。

寵物 毛小孩 牙齒

延伸閱讀

鄰居家「滿頭白髮女童」孤單坐門口 一轉正面女子大驚：怎麼會是你

如果貓咪變成人類會怎樣過日子？「超荒謬日常直擊」比喜劇演員還搞笑

流浪犬晉升服務犬賣萌撒嬌 部彰護理之家長者：要再來玩

為1735隻浪浪找到幸福 高雄4大管道認養率增17%

相關新聞

訓犬員探望退役滿1年警犬 牠重逢用擁抱說「我好想你」讓所有人淚崩

除了戰友更是一輩子的朋友！有訓犬員日前去探望已經退役滿一年的警犬，忠心耿耿的警犬絲毫沒有隨著時間忘記老友，一見面就興奮地上前打招呼，聽到以前的指令也迅速找回以前的身手，難得重逢的畫面感動許多網友。

冒著被趕走的風險向房東坦承偷養貓 對方「要求契約增1條款」讓她哭了

一名女子一個多月前撿回一隻浪貓偷偷飼養，其實她所承租的套房並不允許飼養寵物，但女子還是決定冒著被趕出去的風險跟房東坦白有養貓，結果沒想到對方竟只要求房租契約新增一項條款就可以，讓女子忍不住大哭。

愛貓離世不敢養新貓覺得很內疚？「4溫馨提醒必看」才能重新擁抱幸福

失去摯愛的貓咪，對每位鏟屎官來說都是一段極其難熬的過程。隨著時間流逝，有些飼主可能萌生想要再養一隻貓的念頭，卻又覺得對不起已逝的貓咪。如果你正處於這樣的狀態，日本寵物網《ねこちゃんホンポ》分享4個重要建議，幫助你做好心理調適，迎接與新貓咪的美好生活。

男子被女友狠甩喝酒澆愁 陌生浪貓「陪自己走出失戀陰霾」他感動收編

一名男子因為失戀和朋友在外面餐廳喝酒消愁，一喝就是喝到通霄，他卻發現有一隻陌生浪貓一直在身邊陪伴自己都沒離去，男子被這隻陌生浪貓的無言安慰感動到，立刻就收編這隻貓一起回家。

飼主要求「把剛出生小狗安樂死」狠心棄養 獸醫霸氣收編徹底逆轉汪生

紐西蘭一名獸醫接到了一個令他相當心痛的要求，有名飼主因為負擔不起醫藥費，要求幫他僅僅只有7周大的狗狗安樂死。這名獸醫拒絕就這樣放棄這隻小狗，霸氣認養並負擔起一切的療程以及費用，暖心的舉動徹底改變了汪生。

這些歷史名人也是大貓奴！「筆下經典語錄13句」字字戳中鏟屎官的心

從古至今，貓咪的魅力俘虜了無數人的心，其中不乏歷史偉人和文人雅士。他們紛紛留下了許多有關貓咪的名言，有些展現對貓咪的崇敬，有的透露出與貓咪共處的哲理，還有的帶著一絲被貓咪耍得團團轉的無奈。日本寵物網《ねこちゃんホンポ》特別精選13位世界名人的貓咪金句，讓我們一窺這些大師眼中，貓咪究竟有何獨特魅力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。