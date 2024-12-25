預防毛小孩齲齒 學者研究乳酸菌可提升寵物健康

許多民眾將毛小孩視為獨特家人，毛孩的牙齒健康也備受關注。有學者研究，毛孩仰賴飼主幫忙口腔清潔，乳酸菌應用在保健食品上，可幫助毛孩牙齒保健和預防齲齒。

弘光科技大學今天發布新聞稿指出，台灣乳酸菌協會日前在校內舉辦「乳酸菌在人類與寵物產業的發展與應用」研討會，東海大學畜產與生物科技學系教授施宗雄的「在未來提升人類和寵物的健康樂活中 乳酸菌將扮演重要的角色」，以及台灣寵物營養保健食品學會理事、營養師吳雨庭的「寵物老年學－乳酸菌的應用商機」講題，備受矚目。

2名學者專家分析，活性乳酸菌整體效能包括維持腸內微生物平衡、合成維生素、調節免疫、分解酵素、抵抗發炎等，將是人類及寵物維持健康不可或缺的一環。乳酸菌在寵物產業除特殊臨床的應用方向外，在機能寵物食品中扮演的角色也日趨重要。

弘光科大食品科技系所主任蔡政志表示，乳酸菌在人類保健上應用多元廣泛，也可用在預防毛小孩齲齒等方面。他說，食物精緻化和含糖飲料氾濫，使得現代人牙齒容易形成牙菌斑，牙菌斑導致的口腔疾病主要為齲齒、牙齦炎和牙周病。

蔡政志提到，他研究篩選120株乳酸菌，透過培養試驗找出具抗齲齒致病菌的乳酸菌，發明新穎戊糖乳桿菌株BCRC 910839及包含該菌株的組合物，可用於抑制口腔細菌的生長及治療齲齒。

蔡政志指出，毛小孩仰賴飼主幫忙口腔清潔，牙周病、蛀牙、口臭等狀況，常令飼主困擾，戊糖乳桿菌應用在寵物保健食品上，可幫助毛小孩牙齒保健及預防齲齒。