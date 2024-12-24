花蓮卓溪又見台灣黑熊 專注在溪床覓食

花蓮卓溪鄉潘姓農民日前看見疑有台灣黑熊在溪床覓食，他錄下影片並向林保署通報；花蓮分署表示，民眾如有發現台灣黑熊蹤跡請盡快通報，為保育工作提供線索。

潘姓農友日前在卓溪鄉清水溪上游工作時，突然見到一頭台灣黑熊，似乎在溪床上尋找食物。他趕緊拿出手機拍攝，當時既緊張又興奮，幸好黑熊只專注覓食，最後自行離開。

林業及自然保育署花蓮分署技正朱何宗表示，依研究結果顯示，在熱帶地區如台灣的冬季，除了待產的母熊外，台灣黑熊是不冬眠的；不過先前追蹤紀錄發現，台灣黑熊冬天活動範圍比較小，只在小區域活動，像是只在中海拔有青剛櫟等植物較多的地方活動。

朱何宗指出，民眾若有發現黑熊蹤跡時，可向林保署通報；一旦發現有熊隻接近聚落時，林保署會派員宣導安全處置方式，並發放防熊物品供民眾使用。若熊隻入侵私人領域，例如果園、工寮或住家等處，民眾務必盡速通報，林保署將啟動防範措施，並發放通報獎勵金。