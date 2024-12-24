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台灣黑熊不冬眠被目擊在溪床覓食 林保署籲民眾通報領獎金

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮卓溪鄉農友發現有隻台灣黑熊在溪床活動，林保署花蓮分署表示，台灣整年都是台灣黑熊的活動期。圖為過去拍攝的台灣黑熊。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮卓溪鄉農友發現有隻台灣黑熊在溪床活動，林保署花蓮分署表示，台灣整年都是台灣黑熊的活動期。圖為過去拍攝的台灣黑熊。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮縣卓溪鄉潘姓農友日前在山區產業道路上，看到一隻疑似成年台灣黑熊在溪床覓食，他趕快拿起手機錄影，稱讚「保育得很好」，並向林業及自然保育署花蓮分署通報。花蓮分署表示，台灣黑熊在台灣沒有明顯冬眠行為，提醒民眾在山區如遇到台灣黑熊蹤跡，請盡快通報，有機會領通報獎勵金。

農友潘振龍表示，20日當天上午要前往山區修理農灌用的蓄水池，行經清水產業道路時，看到溪床有黑色的物體移動，仔細一看竟然是一隻黑熊，且體型頗大，猜測是成年黑熊，在溪床走動後，還涉水往產業道路方向前進。

潘振龍形容當時意外見到台灣黑熊的心情，感到既緊張又興奮，當時黑熊專注覓食，最後自行離開，特別錄下影片通報林保署花蓮分署。

花蓮分署自然保育科技正朱何宗表示，依研究結果顯示，台灣地區整年都是台灣黑熊的活動期，沒有明顯冬眠行為，不過先前追蹤紀錄發現，台灣黑熊冬天活動範圍小，且溫度低時只在小區域活動，像是中海拔青剛櫟等植物較多的地方等。

朱何宗提醒，在野外看到黑熊蹤跡時，請向林保署通報，將發放宣導紀念品；若熊隻靠近聚落時，林保署會派員宣導遇到黑熊的安全處置方式，並發放防熊物品提供居民使用。若熊隻入侵私人領域，包括果園、工寮或居家環境等，請務必盡速通報，林保署將啟動防範措施，並發放通報獎勵金。

花蓮卓溪鄉農友發現有隻台灣黑熊在溪床活動，趕快拿起手機錄影，稱讚「保育得很好」，並向林保署花蓮分署通報。圖／農友潘振龍提供
花蓮卓溪鄉農友發現有隻台灣黑熊在溪床活動，趕快拿起手機錄影，稱讚「保育得很好」，並向林保署花蓮分署通報。圖／農友潘振龍提供

保育類野生動物 台灣黑熊 花蓮

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