綠鬣蜥移除訓練課程 屏東縣開放報名5分鐘150名額秒殺

綠鬣蜥氾濫，南部成重災區，屏東縣政府12月30日舉辦綠鬣蜥移除教育訓練課程，23日下午5點開放報名，大家拚手速、拚網速，150個名額在開放報名5分鐘就額滿。農業處指出，明年2025年還會開辦相關課程。

屏東縣近年來移除綠鬣蜥數量都是全台居冠，今年移除數量逾4.4萬隻創歷年新高。農業處指出，綠鬣蜥移除教育訓練課程，提供民眾有關綠鬣蜥移除專業知識及操作技能，確保民眾能使用合於規範工具有效移除，提升民眾參與綠鬣蜥移除行動的知識與能力。

農業處表示，12月30日上課為期一天，在屏東縣政府南棟3樓301多媒體廳。為確保綠鬣蜥移除行為符合法規並維護動物福祉，完成受訓課程學員接受訓練後，須簽署綠鬣蜥移除公約，內容包括安全注意事項及不可虐待、拍照上傳等爭議性行為。