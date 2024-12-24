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綠鬣蜥移除訓練課程 屏東縣開放報名5分鐘150名額秒殺

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
綠鬣蜥入侵民宅，民宅旁的大樹、一旁水池，都是綠鬣蜥棲息的場域。記者劉學聖／攝影
綠鬣蜥入侵民宅，民宅旁的大樹、一旁水池，都是綠鬣蜥棲息的場域。記者劉學聖／攝影

綠鬣蜥氾濫，南部成重災區，屏東縣政府12月30日舉辦綠鬣蜥移除教育訓練課程，23日下午5點開放報名，大家拚手速、拚網速，150個名額在開放報名5分鐘就額滿。農業處指出，明年2025年還會開辦相關課程。

屏東縣近年來移除綠鬣蜥數量都是全台居冠，今年移除數量逾4.4萬隻創歷年新高。農業處指出，綠鬣蜥移除教育訓練課程，提供民眾有關綠鬣蜥移除專業知識及操作技能，確保民眾能使用合於規範工具有效移除，提升民眾參與綠鬣蜥移除行動的知識與能力。

農業處表示，12月30日上課為期一天，在屏東縣政府南棟3樓301多媒體廳。為確保綠鬣蜥移除行為符合法規並維護動物福祉，完成受訓課程學員接受訓練後，須簽署綠鬣蜥移除公約，內容包括安全注意事項及不可虐待、拍照上傳等爭議性行為。

農業處重申，保護生態環境避免外來種影響生態並非短時間能完成的事，而是一項需要持續推進的長期工作，呼籲縣民成為生態保護夥伴，共同守護屏東的綠色家園，遏制外來入侵物種綠鬣蜥對本土生物多樣性的危害。

移除綠鬣蜥。記者劉學聖／攝影
移除綠鬣蜥。記者劉學聖／攝影
綠鬣蜥入侵民宅，民宅旁的大樹、一旁水池，都是綠鬣蜥棲息的場域。記者劉學聖／攝影
綠鬣蜥入侵民宅，民宅旁的大樹、一旁水池，都是綠鬣蜥棲息的場域。記者劉學聖／攝影
綠鬣蜥盤據在樹上。記者劉學聖／攝影
綠鬣蜥盤據在樹上。記者劉學聖／攝影
綠鬣蜥盤據在樹上。記者劉學聖／攝影
綠鬣蜥盤據在樹上。記者劉學聖／攝影

屏東縣政府 綠鬣蜥 農業處

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