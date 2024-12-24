新北遊蕩犬達萬隻 動保處展開清查

中央社／ 新北23日電

農業部2022年調查，新北市遊蕩犬約達1萬隻。新北市政府動物保護防疫處今天表示，10月起各區展開清查，首先清查東北角4區共約千隻，絕育率76％，數量已獲控制。

動保處表示，農業部調查的遊蕩犬主要是流浪狗及少數有飼主的放養犬隻，由於是採抽查方式調查，如果要讓遊蕩犬減量，須主動掌握犬隻確切位置，進一步收容絕育。

動保處說，10月起展開分區清查，首先清查東北角瑞芳區、平溪區、雙溪區及貢寮區，並逐年分區擴展到其他區域。

動保處表示，根據相關研究，絕育率只要達7成以上，就可有效減少遊蕩犬數量，顯示新北推行犬隻絕育及推廣認養政策已有成效。

動保處說，這項清查對每隻遊蕩犬拍照定位列冊，也調查居民飼養犬隻情況，養狗比率達35.38％，動保處將輔導飼主對犬隻寵物登記、絕育及狂犬病注射。

貢寮 農業部

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