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東北角遊蕩犬絕育率達76% 新北動保處將逐年分區清查

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北動保處10月起清查東北角區域遊蕩犬。圖／新北動保處提供
新北動保處10月起清查東北角區域遊蕩犬。圖／新北動保處提供

新北遊蕩犬數量約達1萬隻，為精進遊蕩犬管理，動保處10月起清查東北角區域遊蕩犬，絕育率達76%，並對遊蕩犬拍照定位列冊，未來可更有效為遊蕩犬絕育，並調查1908戶居民，其中養狗率達35.38%，將輔導飼主為犬隻寵登、絕育及狂犬病注射，從源頭減少遊蕩犬產生。

農業部2022年的調查，新北遊蕩犬數量約達1萬隻。新北為精進遊蕩犬管理，10月起為期約2個月在瑞芳、平溪、雙溪及貢寮等東北角區域清查，約有76%遊蕩犬絕育，絕育率已達控制浪犬族群數量標準，未來將逐年分區擴展到其他區域。

動保處指出，據研究，絕育率達到七成以上，有效減少遊蕩犬的數量，而新北遊蕩犬數量已獲控制不增加，預計未來隨著犬隻自然死亡，及絕育覆蓋率的提升，遊蕩犬將持續減少。此外，清查還針對每隻遊蕩犬拍照定位列冊，更有效收容遊蕩犬及絕育，並調查1908戶居民，其中養狗率達35.38%，動保處將輔導飼主為犬隻寵登、絕育及狂犬病注射，從源頭減少遊蕩犬產生。

新北市動保處說，TNVR（捕捉、絕育、施打疫苗及回置）是目前減少遊蕩犬數量的重要手段，但僅依靠絕育並不足以徹底解決問題。流浪犬的控制必須結合源頭管理，包括加強飼主責任、杜絕非法繁殖與棄養行為，透過系統性的調查，市府將更好地管理犬隻，減少犬隻引發的環境與安全問題。

新北動保處10月起清查東北角區域遊蕩犬，絕育率達76%，並對遊蕩犬拍照定位列冊。圖／新北動保處提供
新北動保處10月起清查東北角區域遊蕩犬，絕育率達76%，並對遊蕩犬拍照定位列冊。圖／新北動保處提供

狂犬病 農業部

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