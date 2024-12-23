全球鯊魚首見 灰鯖鮫體溫可高於環境水溫14℃

農業部水產試驗所與日本綜合大學及高雄科技大學攜手合作，運用生物紀錄科學技術解析灰鯖鮫的行為特徵與體溫調節機制，研究顯示，灰鯖鮫雖為變溫魚類之一，但體溫與環境水溫差異竟可達14℃，體溫的維持使其更有利掠食與日常活動，該機制為全球鯊魚首見。

水試所今天舉辦「台日漁業科學研究合作 探索灰鯖鮫行為特徵與體溫調節機制」記者會，探討西北太平灰鯖鮫對於其棲息分布及棲所偏好。

根據研究結果顯示，灰鯖鮫廣泛棲息於西北太平洋，偏好表水溫14-31℃海域，白天與夜晚皆擁有連續性上下垂直移動模式，但白天垂直移動較夜間廣泛，水深由表層至300公尺水層，來回穿梭溫躍層海域，夜晚則偏好棲息在100至200公尺水層，而體溫與環境水溫差異可達14℃，是目前全球鯊魚首見。

農業部水產試驗所東部漁業生物研究中心副研究員江偉全說，灰鯖鮫雖為變溫魚類之一種，體溫受身處的水溫影響，但發達的肌肉對於體溫的維持度很高，甚至可以下潛到1000公尺的水層，即使水溫僅有4到5℃，但每次深潛數百公尺後體溫都只是輕微下降2到4℃，遠比環境水溫低。

江偉全指出，灰鯖鮫為台灣沿近海漁業中鯊魚延繩釣及流刺網漁業主要漁獲對象之一，但目前於國際自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄中被列為全球瀕危（EN）的等級，因此對於該物種的保護、重建和資源評估是刻不容緩之重要課題，且應更其了解移動行為和棲地偏好。

江偉全說，大洋性洄游魚類分布範圍廣泛且相關移動行為資訊不易取得，隨著電子式紀錄器的發展，並已發展到適合結附於許多不同型態的物種，記錄移動位置及棲息深度與溫度等精細時間序列訊息，進一步可解析大洋性魚類之生活史特徵。