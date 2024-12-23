名額有限！綠鬣蜥氾濫高市招募「獵龍」達人 抓一隻最高可賺250元

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聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市農業局開辦綠鬣蜥捕捉訓練班，課程包括綠鬣蜥保定與安全移除作業以及人道處理原則等。圖／農業局提供
高市農業局開辦綠鬣蜥捕捉訓練班，課程包括綠鬣蜥保定與安全移除作業以及人道處理原則等。圖／農業局提供

外來種爬蟲類綠鬣蜥，因人為棄養在野外形成入侵除群，數量年年攀升，引發生態危機。高市農業局訂於12月30日開辦綠鬣蜥捕捉訓練班，招收100個名額，在12月26日上午9時開放網路報名，歡迎年滿18歲設籍高雄市有意願的民眾報名參加。

農業局說，外來種綠鬣蜥肆虐，農業部林業暨自然保育署更於今年11月22日邀集地方政府、學者及民間專家召開綠鬣蜥移除精進策略會議，達成共識開放經完成受訓民眾參與移除綠鬣蜥並給予獎勵。

依據農業部發布綠鬣蜥移除策略，完成受訓參與移除之民眾將發給成蜥（吻肛長含30公分以上）每隻250元、未達30公分每隻100元的獎勵，除現金外也可提供等值的禮券或農產品，高市府農業局因為民眾詢問踴躍，決定提前在今年底開辦第1場訓練，後續將視報名情形於明年初陸續加開課程。

農業局說，本次訓練對象為「設籍高雄且年滿18歲之一般民眾」，授課內容包括綠鬣蜥生態習性與棲息環境介紹、綠鬣蜥保定與安全移除作業以及人道處理原則等，通過訓練的學員，日後需依「外來入侵種綠鬣蜥移除指引」所建議之移除工具，如長竿加套索、彈弓加魚標等執行綠鬣蜥移除工作。

農業局表示，綠鬣蜥因為外型特殊，成蜥似小恐龍常讓部分民眾心生恐懼，其實綠鬣蜥是草食性動物，生性膽小不會主動攻擊人，且綠鬣蜥是「吃素的」，目前本市尚無綠鬣蜥攻擊咬人的通報案件，民眾看見綠鬣蜥不用慌張，可通報1999由農業局派員移除。

農業局說，「113年高雄市外來入侵種綠鬣蜥捕捉訓練課程」於12月26日上午9時起開放網路線上報名，額滿即止。

高市農業局開辦綠鬣蜥捕捉訓練班，招收100個名額，在12月26日上午9時開放網路報名。圖／農業局提供
高市農業局開辦綠鬣蜥捕捉訓練班，招收100個名額，在12月26日上午9時開放網路報名。圖／農業局提供
綠鬣蜥肆虐危害生態，高市農業局將開辦綠鬣蜥捕捉訓練班，招收100個名額。圖／農業局提供
綠鬣蜥肆虐危害生態，高市農業局將開辦綠鬣蜥捕捉訓練班，招收100個名額。圖／農業局提供

綠鬣蜥 網路 農業部

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