影／大黑豬晚上在台中外埔散步交通受阻 警民合力趕回豬舍
一隻大黑豬晚上在台中外埔散步，交通受阻，警民合力要圍捕豬，民眾好奇圍觀，員警和飼主最後將豬趕回豬舍，化解馬路交通危機。
台中市警局大甲分局安定派出所本月18日晚上受理特殊事件，一隻脫逃壯碩的大黑豬在外埔區土城路上游街「散步」，引來許多好奇民眾圍觀，交通受影響，險象環生。
據了解，外埔區土城路許姓夫妻在住家旁的豬舍裡飼養50多隻豬，目前平均體重均已達百斤，正準備過年期間賣。
當天下午許姓夫妻餵完豬後，未注意鐵柵門是否關緊，導致其中一隻大黑豬趁機逃出豬舍，開始在土城路上逛大街，當時天色昏暗，過往人車紛紛閃避。
大甲警分局安定派出所長黃益全與員警劉廷裕巡邏至該路段，發現多名民眾攔下巡邏車，告知有一隻豬跑到馬路上，員警即展開行動，所長開巡邏車尾隨其後，開啟警示燈提醒來車避讓，員警在寒風低溫中下車與民眾合力驅趕豬隻。
飼主許姓夫妻在居民通知後趕赴現場協助，眾人在歷經30多分鐘努力後，將大黑豬趕回豬舍；許姓夫妻感謝警方協助，表示日後會加強豬舍的圍欄管理，避免類似事件再發生。
大甲警分局長謝建國提醒，飼養牲畜應妥善檢查飼養設施是否穩固，確保門窗關閉完好，若因疏忽導致牲畜脫逃，可能衍生交通意外甚至觸法，飼主需承擔法律責任。
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