快訊

熱帶低壓生成！24小時內恐成帕布颱風 氣象署曝影響

大彎北段商業區被當大直豪宅賣 代銷露餡建商判賠百萬

近距離觀察貢寮九孔寶寶攝食成長 就這個時間點看得到

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市貢寮區海洋資源復育園區開放民眾預約參觀，由導覽人員帶領近距離接觸及觀察九孔寶寶。圖為。圖／新北市漁業處提供
新北市貢寮區海洋資源復育園區開放民眾預約參觀，由導覽人員帶領近距離接觸及觀察九孔寶寶。圖為。圖／新北市漁業處提供

新北市貢寮區海洋資源復育園區入冬後，著手培養明年復育放流的九孔鮑。新北市漁業處今天表示，歡迎民眾預約參加園區海洋教育導覽行程，在專業導覽人員帶領下，近距離接觸及觀察九孔寶寶，了解海洋生物復育工作艱辛和願景。

漁業處表示，冬天來臨是東北角海岸「貢寮鮑」值採收季節，也是海洋資源復育園區培養放流九孔鮑的時間點。位在東北角的貢寮以壯麗海岸線及豐富海洋資源聞名，成為旅遊勝地，也是台灣九孔鮑產業養殖重鎮。

海洋資源復育園區每年11月初開始復育九孔，工作人員先在九孔育苗池架設浪板，讓浪板上長滿微細藻類，再透過溫度變化刺激九孔取得受精卵後，灑入育苗池中。

受精卵孵化出的九孔寶寶，經歷2至5天浮游期便附著在浪板上，此時拿起浪板就可看見一顆顆九孔寶寶。牠們在浪板上透過攝食微細藻（矽藻）成長，只有這個時間點，才能近距離觀察九孔寶攝食緩慢爬行，民眾可利用在這段時間到園區參觀。

漁業處說，海洋資源復育園區也有設置海洋生物觀察池，展示東北角潮間帶常見海洋生物，讓遊客認識東北角特有的九孔、魚類、珊瑚等海洋生物，是適合親子同遊的生態小旅行，歡迎民眾前往海洋資源復育園區網站（https://fishery.ntpc.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=40）預約參觀。

漁業處指出，新北市以永續海洋為目標，與國立台灣海洋大學合作共組復育團隊，復育九孔、紫海膽、花枝、珊瑚、黑鯛、黃錫鯛等在地海洋生物，成立海洋資源復育園區推動漁業資源永續發展。今年還與桃園Xpark水族館合作展示，讓更多民眾見證東北角海域復育成果。新北市民今年12月憑身分證前往Xpark水族館，享門票9折優惠。

新北市貢寮區海洋資源復育園區開放民眾預約參觀，由導覽人員帶領近距離接觸及觀察九孔寶寶。圖為九孔寶寶附著浪板攝食藻類。圖／新北市漁業處提供
新北市貢寮區海洋資源復育園區開放民眾預約參觀，由導覽人員帶領近距離接觸及觀察九孔寶寶。圖為九孔寶寶附著浪板攝食藻類。圖／新北市漁業處提供
新北市貢寮區海洋資源復育園區開放民眾預約參觀，由導覽人員帶領近距離接觸及觀察九孔寶寶。圖／新北市漁業處提供
新北市貢寮區海洋資源復育園區開放民眾預約參觀，由導覽人員帶領近距離接觸及觀察九孔寶寶。圖／新北市漁業處提供
新北市貢寮區海洋資源復育園區開放民眾預約參觀，由導覽人員帶領近距離接觸及觀察九孔寶寶。圖為顯微鏡下的九孔寶寶。圖／新北市漁業處提供
新北市貢寮區海洋資源復育園區開放民眾預約參觀，由導覽人員帶領近距離接觸及觀察九孔寶寶。圖為顯微鏡下的九孔寶寶。圖／新北市漁業處提供
新北市貢寮區海洋資源復育園區開放民眾預約參觀，由導覽人員帶領近距離接觸及觀察九孔寶寶。圖為。圖／新北市漁業處提供
新北市貢寮區海洋資源復育園區開放民眾預約參觀，由導覽人員帶領近距離接觸及觀察九孔寶寶。圖為。圖／新北市漁業處提供

復育 貢寮

延伸閱讀

林保署清除貓羅溪外來種植物 要讓石虎重現全台淺山

高市澄清湖園區都審通過 打造國際級運動休閒園區

受威脅植物蓬萊油菊復育成功 台中和平白冷國小校園盛開

新北瑞芳鼻頭國小推環保永續 水埤生態營造復育原生種

相關新聞

近距離觀察貢寮九孔寶寶攝食成長 就這個時間點看得到

新北市貢寮區海洋資源復育園區入冬後，著手培養明年復育放流的九孔鮑。新北市漁業處今天表示，歡迎民眾預約參加園區海洋教育導覽...

螫到如滾燙金屬刺皮膚…美國努力5年奏效 成功根除「亞洲大黃蜂」

距離亞洲大黃蜂（Asian Giant Hornet）首度在美國現蹤時隔5年，華盛頓州與聯邦機構日前正式宣布，他們已成功...

牧場小牛泡熱水澡超享受！員工曝背後救命真相「差點熬不過去」

在冷冷的天裡泡個熱水澡再舒服不過了。日本一名在農場工作的網友，曬出小牛正在泡熱水澡的超享受表情，讓不少網友秒懂這種全身暖呼呼的感受。不過原PO表示這不只是單純的泡澡，其實還意外救了小牛一命。

想幫貓咪拍耶誕美照一點也不難！「7攝影技巧大公開」氛圍感直接拉滿

耶誕節將至，許多貓奴都想為貓咪拍攝一組氛圍感滿滿的節慶照片。然而，養過貓的人都知道，要讓這些個性十足的小傢伙乖乖配合拍照，往往比想像中困難許多。別擔心！寵物雜誌《catster》分享了7個實用攝影技巧，讓輕鬆在家拍出令人驚豔的貓咪聖誕寫真！

停車場強碰「超霸氣貓老大」 貴賓汪被牠殺氣嚇到發抖：別靠近老娘

狗狗出門散步時，遇到同類常會彼此熱情地打招呼。然而日本一名飼主日前帶著愛犬出門，卻在路上撞見一隻「貓老大」，超有殺氣的姿態讓狗狗怕到不敢接近，最後只是勉強看一眼就立刻後退逃走。

鄰居家「滿頭白髮女童」孤單坐門口 一轉正面女子大驚：怎麼會是你

毛孩許多動作就像人類一樣，有一名飼主某天就發現家門口坐著一個小孩子曬著太陽，沒仔細確認還以為是鄰居家的小孩坐著休息，沒想到一回頭竟然是自家的狗狗，人模人樣的背影讓主人也差點認不出來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。