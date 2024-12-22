近距離觀察貢寮九孔寶寶攝食成長 就這個時間點看得到

新北市貢寮區海洋資源復育園區入冬後，著手培養明年復育放流的九孔鮑。新北市漁業處今天表示，歡迎民眾預約參加園區海洋教育導覽行程，在專業導覽人員帶領下，近距離接觸及觀察九孔寶寶，了解海洋生物復育工作艱辛和願景。

漁業處表示，冬天來臨是東北角海岸「貢寮鮑」值採收季節，也是海洋資源復育園區培養放流九孔鮑的時間點。位在東北角的貢寮以壯麗海岸線及豐富海洋資源聞名，成為旅遊勝地，也是台灣九孔鮑產業養殖重鎮。

海洋資源復育園區每年11月初開始復育九孔，工作人員先在九孔育苗池架設浪板，讓浪板上長滿微細藻類，再透過溫度變化刺激九孔取得受精卵後，灑入育苗池中。

受精卵孵化出的九孔寶寶，經歷2至5天浮游期便附著在浪板上，此時拿起浪板就可看見一顆顆九孔寶寶。牠們在浪板上透過攝食微細藻（矽藻）成長，只有這個時間點，才能近距離觀察九孔寶攝食緩慢爬行，民眾可利用在這段時間到園區參觀。

漁業處說，海洋資源復育園區也有設置海洋生物觀察池，展示東北角潮間帶常見海洋生物，讓遊客認識東北角特有的九孔、魚類、珊瑚等海洋生物，是適合親子同遊的生態小旅行，歡迎民眾前往海洋資源復育園區網站（https://fishery.ntpc.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=40）預約參觀。