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真‧狐假虎威！攝影機野生捕獲小狐狸尾隨老虎虎尿上打滾沾氣味

香港01／ 撰文：李納德
老虎停下來小便。（圖／香港01）
老虎停下來小便。（圖／香港01）

「狐假虎威」是真的！大陸吉林國家公園出現別致一幕──有狐狸一路尾隨老虎，直到對方走入草叢小便，它待老虎離去即在虎尿上打滾，讓身上滿是「虎尿味」。「狐假虎威」的珍貴片段引起熱議，網友大讚狐狸聰明，認為可嚇跑其他動物，「難怪人說騷狐狸，是尿騷味太重」，又指古人創造的成語內藏大智慧，笑稱「古人又沒監控跟蹤，都能知道狐假虎威是真的厲害」。

狐狸在虎尿上打滾

陸媒報導，吉林東北虎豹國家公園的攝影機近日拍下有趣一幕，上演了現實版的「狐假虎威」，公園內有隻狐狸遠距離尾隨老虎，等待老虎在草叢中小便后離開，狐狸馬上在虎尿上打滾，以沾上老虎身上的氣味

狐狸待老虎小便離開後，即在老虎尿上打滾。（圖／香港01）
狐狸待老虎小便離開後，即在老虎尿上打滾。（圖／香港01）

網友：難怪人說騷狐狸

片段引來熱議，網友大讚小狐狸聰明，「別的動物聞見東北虎的尿液就會跑，小狐狸是真聰明」、「難怪人說騷狐狸，是尿騷味太重」、「狐狸：馬上刪掉視頻」、「狐狸一路小跑尾隨跟上老虎」。

成語中的「假」應是「借」？

不少人提到事件反映成語「狐假虎威」是真的，「老祖宗果然不會無中生有」、「古人：我是寫實派」、「所以，古人的成語都是有實踐證明而創造的。漢字，漢語天下無雙！」、「古人又沒監控跟蹤，都能知道狐假虎威是真的厲害」，但也有人認真討論，指成語中的「假」應是「借」的意思，指狐狸借老虎來嚇走其他動物，比喻有人借在上位者的威勢欺壓他人。

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文章授權轉載自《香港01》

動物 氣味 狐狸 監控

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