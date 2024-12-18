【動物冷知識】鯊魚界也有「哥布林」？牠擁最長鼻吻 0.16秒就能精準咬住獵物

哈囉大家好，我是帽帽！

受到影視作品的影響，說到鯊魚就會聯想到血盆大口的尖牙、不懷好意的背鰭，以及兇殘嗜血的殺手！

不過世界上還有很多有別於我們印象中的鯊魚，今天帽帽就整理了3種特別的鯊魚，居然還有可以在陸地上行走的鯊魚！？我們一起來看看吧！

☆ our lovely aquatic of the day is the basking shark (cetorhinus maximus) !

☆ they say to relax ! you’ve probably been so busy lately, take a minute for yourself ! pic.twitter.com/ygyD7avdHx — ꒰ daily aquatic lovelies ༚.° (@aqualuvsuotd) 2023年7月25日

姥鯊是世界上體型第二大的魚類，僅次於鯨鯊。但他最有名的不是體型大小，而是那個吃飯時能張開超大的嘴邊！

不過他其實不像我們想像中那種會追捕、撕咬獵物的鯊魚，他是濾食性動物，簡單來說就過濾水中的蜉蝣生物、小魚小蝦。

姥鯊是靠著游動把海水推進嘴裡，他們的嗅覺可以幫助他們引導到有食物的方向，儼然是海洋界的「大嘴巴行動濾食器」！

Todays fun fact: the epaulette shark enjoys long walks on the beach… on land… for up to 2 hours… pic.twitter.com/fkj2cNQecV — ☆⋆｡𖦹°‧★ (@jup1st4r) 2024年2月13日

肩章鯊有別於其他鯊魚的地方是，比起游泳，他們更擅長「步行」！

他們的胸鰭和腹鰭像雙手一樣在海底「走動」，找吃的時候，還能爬上潮間帶，甚至停留在沒水的陸地上長達三小時！

肩章鯊在低養環境下時，能夠關閉非主要的腦部功能來應對缺氧。這樣的技能讓他們可以跑到淺水地面尋找食物。 想像未來如果有能夠在陸地上狩獵的大白鯊，是不是超恐怖的！？

「肩章」這個名字來自於他背部兩側的黑色斑點，看起來就像穿了肩章一樣帥氣。

The extending jaw of a goblin shark



📹 Ocean Conservancy

pic.twitter.com/Mh3hmi6KX1 — Science girl (@gunsnrosesgirl3) 2024年5月23日

歐氏尖吻鮫是棲息在深海的鯊魚，他最顯眼的特色就是一個比其他鯊魚都還長的鼻吻。這個鼻吻能夠作為電子敏感器官，來幫助他們在漆黑的深海中偵測獵物。

更厲害的是他們「伸縮自如」的下顎！平時縮起來裝乖，但當他瞄準獵物時，嘴邊會瞬間彈出，以0.16秒的速度咬住獵物！

由於詭異的外型，他們又被稱為哥布林鯊，有沒有哥布林來認親一下🥲

這三種鯊魚真的有別於我們一般對鯊魚的刻板印象，且各有各的生存妙招，看完是不是覺得鯊魚的世界充滿驚奇呢？

下次再一聽到鯊魚，除了想到大白鯊，也可以認識更多更特別的鯊魚哦！



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