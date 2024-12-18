快訊

全台凍番薯！7縣市低溫特報恐10度以下 一路冷到明天晚上

高雄美術館特區道路坍塌 建築工地前現7坪坑洞…警封鎖道路

敘利亞與阿富汗政權垮台比一比 美俄武器被接收...誰損失更慘重？

【動物冷知識】鯊魚界也有「哥布林」？牠擁最長鼻吻 0.16秒就能精準咬住獵物

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

受到影視作品的影響，說到鯊魚就會聯想到血盆大口的尖牙、不懷好意的背鰭，以及兇殘嗜血的殺手！

不過世界上還有很多有別於我們印象中的鯊魚，今天帽帽就整理了3種特別的鯊魚，居然還有可以在陸地上行走的鯊魚！？我們一起來看看吧！

姥鯊是世界上體型第二大的魚類，僅次於鯨鯊。但他最有名的不是體型大小，而是那個吃飯時能張開超大的嘴邊！

不過他其實不像我們想像中那種會追捕、撕咬獵物的鯊魚，他是濾食性動物，簡單來說就過濾水中的蜉蝣生物、小魚小蝦。

姥鯊是靠著游動把海水推進嘴裡，他們的嗅覺可以幫助他們引導到有食物的方向，儼然是海洋界的「大嘴巴行動濾食器」！

肩章鯊有別於其他鯊魚的地方是，比起游泳，他們更擅長「步行」！

他們的胸鰭和腹鰭像雙手一樣在海底「走動」，找吃的時候，還能爬上潮間帶，甚至停留在沒水的陸地上長達三小時！

肩章鯊在低養環境下時，能夠關閉非主要的腦部功能來應對缺氧。這樣的技能讓他們可以跑到淺水地面尋找食物。 想像未來如果有能夠在陸地上狩獵的大白鯊，是不是超恐怖的！？

「肩章」這個名字來自於他背部兩側的黑色斑點，看起來就像穿了肩章一樣帥氣。

歐氏尖吻鮫是棲息在深海的鯊魚，他最顯眼的特色就是一個比其他鯊魚都還長的鼻吻。這個鼻吻能夠作為電子敏感器官，來幫助他們在漆黑的深海中偵測獵物。

更厲害的是他們「伸縮自如」的下顎！平時縮起來裝乖，但當他瞄準獵物時，嘴邊會瞬間彈出，以0.16秒的速度咬住獵物！

由於詭異的外型，他們又被稱為哥布林鯊，有沒有哥布林來認親一下🥲

這三種鯊魚真的有別於我們一般對鯊魚的刻板印象，且各有各的生存妙招，看完是不是覺得鯊魚的世界充滿驚奇呢？

下次再一聽到鯊魚，除了想到大白鯊，也可以認識更多更特別的鯊魚哦！


參考連結：123

帽子-Hatto

追蹤

相關新聞

【動物冷知識】鯊魚界也有「哥布林」？牠擁最長鼻吻 0.16秒就能精準咬住獵物

哈囉大家好，我是帽帽！ 受到影視作品的影響，說到鯊魚就會聯想到血盆大口的尖牙、不懷好意的背鰭，以及兇殘嗜血的殺手！

家貓成長量大於狗！貓飼主明年起須辦寵物登記 2026年起最高可罰1.5萬

農業部宣布，近年國內家貓數量逐年增加，為強化貓隻源頭管理，農業部依「動物保護法」規定，於2025年1月1日起將貓納入應辦...

野火雞「湯姆」在新澤西州小鎮橫行霸道 仍受居民喜愛

新澤西州野生火雞曾幾近滅絕，州府致力搶救，如今全州約有2萬隻，其中一隻名叫「湯姆」(Tom)，常在南澤西社區路上橫行霸道...

明年新制上路／家貓需辦寵物登記 1年緩衝期

農業部近日修正公告「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，明年元旦起，將家貓納入應辦理登記之寵物，但會給予一年的緩衝期。

颱風後屏東大武部落出現稀客海鳥 動物之家救治野放

今年康芮颱風後，屏東縣霧台鄉大武部落出現一隻長相奇特鳥類，野鳥被人發現時失去行動力，經鑑定後是台灣非常少見海鳥「克島圓尾...

貓奴注意！明年起家貓依法須植入晶片並登記 2026年違者開罰

農業部12月16日修正公告「指定犬為應辦理登記之寵物」，於明年1月1日起將貓納入應辦理登記之寵物。且給予1年緩衝期，20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。