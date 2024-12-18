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保育類食蟹獴出沒阿里山 獵人拍到可愛模樣

中央社／ 嘉義縣18日電

保育類動物食蟹獴，因喜歡捕食蝦蟹類，被稱為「螃蟹獵人」，是溪流生態系重要指標物種；日前出現在阿里山鄉山美村竹林，由鄒族獵人進行環境巡護時拍攝到食蟹獴可愛模樣。

林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿，食蟹獴全身有堅硬而膨鬆的毛、粉紅色鼻子，嘴角至頸部有白色鬃毛，又稱棕簑貓，屬於三級保育類野生動物，時常穿梭在潮濕溪流旁、竹林和濕地。

嘉義分署指出，食蟹獴平時最愛捕食甲殼類動物，包括螃蟹、魚蝦、螺類、蝸牛、昆蟲等，因為稱為「螃蟹獵人」。食蟹獴扮演控制無脊椎動物和小型哺乳動物的數量，協助維持當地食物鏈、平衡生態角色。

阿里山鄒族獵人協會安姓獵人日前進行例常環境巡護監測時，於阿里山鄉山美村的竹林裡，幸運拍攝到一隻食蟹獴穿梭在竹林中，且不斷在探頭，模樣可愛。

嘉義分署表示，因食蟹獴棲息環境受人為開發影響逐漸縮減，這次在阿里山拍攝到食蟹獴，顯示阿里山地區的生態完整性，同時提醒民眾要重視棲地保護工作，減少對溪流及森林生態系的干擾。

嘉義分署呼籲民眾，在野外偶遇食蟹獴時，應秉持「不接觸、不干擾、不餵食」三不原則，讓可愛「螃蟹獵人」能自在生存在台灣寶島。

保育類野生動物 獵人 阿里山

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