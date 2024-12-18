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家貓成長量大於狗！貓飼主明年起須辦寵物登記 2026年起最高可罰1.5萬

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
農業部宣布，2025年1月1日起將貓納入應辦理登記之寵物。示意圖／ingimage
農業部宣布，2025年1月1日起將貓納入應辦理登記之寵物。示意圖／ingimage

農業部宣布，近年國內家貓數量逐年增加，為強化貓隻源頭管理，農業部依「動物保護法」規定，於2025年1月1日起將貓納入應辦理登記之寵物。且給予貓飼主一年緩衝期，至2026年1月1日起若飼主未依規定為貓辦理寵物登記並植入晶片者，則違反規定，可罰3,000元以上15,000元以下罰鍰，若限期未改善，得按次處罰。

農業部表示，依「動物保護法」第19條第1項規定「中央主管機關得指定公告應辦理登記之寵物。」考量近年國內家貓數量逐年增加，查寵物登記管理資訊網，自2021年起貓新登記數每年明顯增長且已超過犬的新登記數。

為強化貓隻源頭管理，農業部於2024年12月16日修正公告「指定犬為應辦理登記之寵物」，於2025年1月1日起將貓納入應辦理登記之寵物。且給予貓飼主一年緩衝期，至2026年1月1日起若飼主未依規定為貓辦理寵物登記並植入晶片者，則違反本法第19條第3項規定。

若違規，依「動保法」第31條第1項第8款規定「飼主違反中央主管機關依第十九條第三項所定辦法中有關辦理寵物之出生、取得、轉讓、遺失或死亡登記期限之規定」，處以新臺幣3,000元以上15,000元以下罰鍰，並得限期改善；若屆期未改善者，得按次處罰。

農業部指出，另現在辦理寵物登記不需要同時施打狂犬病疫苗，查寵物登記管理資訊網登錄登記資訊時已不需登錄狂犬病疫苗施打資料，故飼主僅需完成家貓的晶片植入及寵物登記作業即可。

農業部指出，為強化國內貓隻源頭管理，修正「公告指定犬為應辦理登記之寵物」，名稱並修正為「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，自2025年1月1日起生效。若家貓不慎走失，有先植入晶片並辦理寵物登記者，經拾獲掃描晶片即可馬上通知飼主領回，將可提高走失貓隻尋回機會。

農業部再次呼籲，如家中有尚未完成寵物登記之犬貓，請儘速攜帶犬貓至各縣市動物保護主管機關或各地寵物登記站辦理晶片植入及完成寵物登記，另完成寵物登記後可使用手機或電腦登入飼主專區查看名下所有犬貓寵物身分證相關資訊。

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