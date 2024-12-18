聽新聞
0:00 / 0:00

明年新制上路／家貓需辦寵物登記 1年緩衝期

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
農業部修正公告「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，明年元旦起，將家貓納入應辦理登記之寵物，但會給予一年的緩衝期。 ingimage示意圖
農業部修正公告「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，明年元旦起，將家貓納入應辦理登記之寵物，但會給予一年的緩衝期。 ingimage示意圖

農業部近日修正公告「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，明年元旦起，將家貓納入應辦理登記之寵物，但會給予一年的緩衝期。

二○二六年元旦起，若飼主未依規定為貓辦理寵物登記並植入晶片者，農業部可依違反動物保護法第十九條第三項規定，處以三千元以上、一萬五千元以下罰鍰，並得限期改善。

農業部說，考量近年家貓數量逐年增加，自二○二一年起貓新登記數每年明顯增長且已超過犬的新登記數，為強化貓隻源頭管理，農業部因而修正公告相關規定，明年元旦起將貓納入應辦理登記寵物，但給予貓飼主一年緩衝期。

農業部提醒，目前辦理寵物登記不需要同時施打狂犬病疫苗，故飼主僅需完成家貓的晶片植入及寵物登記作業即可。

寵物 狂犬病疫苗 農業部

延伸閱讀

台中爆國小教練猥褻 人本籲落實不適任教師查詢機制

貓奴注意！明年起家貓依法須植入晶片並登記 2026年違者開罰

影／九龍齋逾期原料改標蜜餞產品風暴擴大 高市衛生局查獲35品項

駐外僑務秘書張希賢性騷擾部屬 監院通過彈劾移送懲戒

相關新聞

明年新制上路／家貓需辦寵物登記 1年緩衝期

農業部近日修正公告「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，明年元旦起，將家貓納入應辦理登記之寵物，但會給予一年的緩衝期。

颱風後屏東大武部落出現稀客海鳥 動物之家救治野放

今年康芮颱風後，屏東縣霧台鄉大武部落出現一隻長相奇特鳥類，野鳥被人發現時失去行動力，經鑑定後是台灣非常少見海鳥「克島圓尾...

貓奴注意！明年起家貓依法須植入晶片並登記 2026年違者開罰

農業部12月16日修正公告「指定犬為應辦理登記之寵物」，於明年1月1日起將貓納入應辦理登記之寵物。且給予1年緩衝期，20...

流浪犬晉升服務犬賣萌撒嬌 部彰護理之家長者：要再來玩

衛福部彰化醫院附設護理之家今舉辦動物輔助治療，阿公、阿婆首次看見毛小孩進入護理之家，看見毛小孩聽從訓練師口令表演過山洞等...

輔大織品系2女大生愛心織圍巾 送動物之家毛孩禦寒不畏寒流

寒流來襲，許多民眾會提供保暖衣物布料給動物之家的動物們，近日接近耶誕節，2位就讀輔仁大學的女大學生，用巧手設計各種尺寸可...

東部海域物種研究顯示 花蓮抹香鯨出現頻率變多

花蓮福爾摩沙協會推動東部海域抹香鯨等物種研究，去年啟動「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」，昨公布今年觀察結果，發現抹香鯨出現頻率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。