明年新制上路／家貓需辦寵物登記 1年緩衝期

農業部近日修正公告「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，明年元旦起，將家貓納入應辦理登記之寵物，但會給予一年的緩衝期。

二○二六年元旦起，若飼主未依規定為貓辦理寵物登記並植入晶片者，農業部可依違反動物保護法第十九條第三項規定，處以三千元以上、一萬五千元以下罰鍰，並得限期改善。

農業部說，考量近年家貓數量逐年增加，自二○二一年起貓新登記數每年明顯增長且已超過犬的新登記數，為強化貓隻源頭管理，農業部因而修正公告相關規定，明年元旦起將貓納入應辦理登記寵物，但給予貓飼主一年緩衝期。

農業部提醒，目前辦理寵物登記不需要同時施打狂犬病疫苗，故飼主僅需完成家貓的晶片植入及寵物登記作業即可。