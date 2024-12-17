颱風後屏東大武部落出現稀客海鳥 動物之家救治野放

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
康芮颱風後，屏東縣大武部落出現一隻長相奇特鳥類，經鑑定後是台灣非常少見「 克島圓尾鸌」，屏東縣動物之家野灣野生動物保育協會屏東分部接手治療後，月初成功野放。圖／野灣野生動物保育協會提供
康芮颱風後，屏東縣大武部落出現一隻長相奇特鳥類，經鑑定後是台灣非常少見「 克島圓尾鸌」，屏東縣動物之家野灣野生動物保育協會屏東分部接手治療後，月初成功野放。圖／野灣野生動物保育協會提供

今年康芮颱風後，屏東縣霧台鄉大武部落出現一隻長相奇特鳥類，野鳥被人發現時失去行動力，經鑑定後是台灣非常少見海鳥「克島圓尾鸌」，屏東縣動物之家野灣野生動物保育協會屏東分部接手治療後，月初成功野放。

屏東縣長周春米今在臉書發文分享，屏東動物之家的野灣野生動物保育協會屏東分部成功救治野放這隻野鳥稀客。周春米臉書發文說，這隻克島圓尾鸌可能受颱風影響意外來到台灣陸地，獸醫師檢查後發現非常消瘦且虛弱，一開始不願意進食，在經過一個多月的細心照料下，力量逐漸恢復到正常狀態。

周春米說，獸醫師評估無礙後，保育員12月4日在滿州沙灘礁岩野放，圓尾鸌一出籠後，好奇歪頭踏步，拍拍翅膀後順利乘風出海，祝福牠平安回到故鄉。

屏東縣動物之家兼具收容及野生動物救傷暫時停放區，動物之家營運公私協力，有愛狗人協會、野灣野生動物保育協會屏東分部、大仁科技大學，是全國第一座結合犬貓收容、寵物醫療美容、行為訓練及野生動物救傷的園區，讓生命延續。

農業處提醒，如果撿到受傷動物，不要過度干涉或餵食，可以撥1999，或盡速送往屏東動物之家。

康芮颱風後，屏東縣大武部落出現一隻長相奇特鳥類，經鑑定後是台灣非常少見「 克島圓尾鸌」，屏東縣動物之家野灣野生動物保育協會屏東分部接手治療後，月初成功野放。圖／野灣野生動物保育協會提供
康芮颱風後，屏東縣大武部落出現一隻長相奇特鳥類，經鑑定後是台灣非常少見「 克島圓尾鸌」，屏東縣動物之家野灣野生動物保育協會屏東分部接手治療後，月初成功野放。圖／野灣野生動物保育協會提供
康芮颱風後，屏東縣大武部落出現一隻長相奇特鳥類，經鑑定後是台灣非常少見「 克島圓尾鸌」，屏東縣動物之家野灣野生動物保育協會屏東分部接手治療後，月初成功野放。圖／野灣野生動物保育協會提供
康芮颱風後，屏東縣大武部落出現一隻長相奇特鳥類，經鑑定後是台灣非常少見「 克島圓尾鸌」，屏東縣動物之家野灣野生動物保育協會屏東分部接手治療後，月初成功野放。圖／野灣野生動物保育協會提供
康芮颱風後，屏東縣大武部落出現一隻長相奇特鳥類，經鑑定後是台灣非常少見「 克島圓尾鸌」，屏東縣動物之家野灣野生動物保育協會屏東分部接手治療後，月初成功野放。圖／野灣野生動物保育協會提供
康芮颱風後，屏東縣大武部落出現一隻長相奇特鳥類，經鑑定後是台灣非常少見「 克島圓尾鸌」，屏東縣動物之家野灣野生動物保育協會屏東分部接手治療後，月初成功野放。圖／野灣野生動物保育協會提供

動物之家 獸醫師

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