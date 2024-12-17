颱風吹來稀有海鳥 野灣救治1個月屏東野放

屏東大武部落在颱風康芮後，發現1隻長相奇特卻失去行動力的鳥，野灣野生動物保育協會屏東分部接手治療，確認是台灣非常少見的海鳥「克島圓尾鸌」，已在屏東滿州順利野放。

屏東縣長周春米今天在臉書（Facebook）分享訊息指出，這隻克島圓尾鸌（Pterodroma neglecta）可能受颱風影響而意外來到台灣陸地上，獸醫師檢查後發現非常消瘦且虛弱，一開始不願意自己進食，經過1個多月細心照料下，力量逐漸恢復到正常狀態。

獸醫師評估無礙後，4日保育員到滿州沙灘礁岩野放，一出籠後，好奇歪頭踏步，拍拍翅膀後順利乘風出海。

周春米提及，屏東動物之家是全台第1座結合犬貓收容、寵物醫療美容、行為訓練及野生動物救傷的園區，如撿到受傷動物，不要過度干涉或餵食，可以撥打1999，或儘速送往屏東動物之家。

颱風康芮吹來1隻長相奇特卻失去行動力的鳥，野灣野生動物保育協會屏東分部確認，是台灣非常少見的海鳥「克島圓尾鸌」。圖／野灣野生動物保育協會提供