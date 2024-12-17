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貓奴注意！明年起家貓依法須植入晶片並登記 2026年違者開罰

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部12月16日修正公告「指定犬為應辦理登記之寵物」，於明年1月1日起將貓納入應辦理登記之寵物，且給予1年緩衝期，2026年1月1日起若飼主未依規定為貓辦理寵物登記並植入晶片者，最高得處1萬5000元罰鍰。圖／讀者提供
農業部12月16日修正公告「指定犬為應辦理登記之寵物」，於明年1月1日起將貓納入應辦理登記之寵物，且給予1年緩衝期，2026年1月1日起若飼主未依規定為貓辦理寵物登記並植入晶片者，最高得處1萬5000元罰鍰。圖／讀者提供

農業部12月16日修正公告「指定犬為應辦理登記之寵物」，於明年1月1日起將貓納入應辦理登記之寵物。且給予1年緩衝期，2026年1月1日起若飼主未依規定為貓辦理寵物登記並植入晶片者，最高得處1萬5000元罰鍰。

農業部表示，考量近年國內家貓數量逐年增加，自2021年起貓新登記數每年明顯增長且已超過犬的新登記數，為強化貓隻源頭管理，農業部於今年12月16日修正公告「指定犬為應辦理登記之寵物」，明年1月1日起將貓納入應辦理登記寵物，且給予貓飼主1年緩衝期，至2026年1月1日起若飼主未依規定為貓辦理寵物登記並植入晶片者，則違「動保法」第19條第3項規定，得處3000元以上1萬5000元以下罰鍰，並得限期改善。

農業部指出，另現在辦理寵物登記不需要同時施打狂犬病疫苗，查寵物登記管理資訊網登錄登記資訊時已不需登錄狂犬病疫苗施打資料，故飼主僅需完成家貓的晶片植入及寵物登記作業即可。

農業部也指出，為強化國內貓隻源頭管理，修正「公告指定犬為應辦理登記之寵物」，名稱修正為「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，自明年1月1日起生效。若家貓不慎走失，有先植入晶片並辦理寵物登記者，經拾獲掃描晶片即可馬上通知飼主領回，將可提高走失貓隻尋回機會。

寵物 狂犬病疫苗 農業部

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