流浪犬晉升服務犬賣萌撒嬌 部彰護理之家長者：要再來玩

衛福部彰化醫院附設護理之家今舉辦動物輔助治療，阿公、阿婆首次看見毛小孩進入護理之家，看見毛小孩聽從訓練師口令表演過山洞等姿勢，都誇獎「好聽話、好聰明。」當毛小孩結束服務，阿公、阿婆依依不捨摸著牠們，叮嚀「一定愛擱來。」

12歲米格魯犬小福、6歲黃金獵犬愛莉、2歲黑犬瑞瑞，經過驅蟲、洗澡和行經處的清潔消毒，經感染控制審核，一早到部彰附設護理之家陪伴長者。訓練師先讓服務犬聽口令表演過山洞、鳴槍臥倒」等姿勢，用順從聽話拉近與長者的距離，接著互動時間，護理之家發寵物肉乾給長者餵食服務犬，3隻狗靠在輪椅上磨蹭撒嬌，融化長者的心並直呼「真乖」。

服務犬和長者玩「套圈圈」，由長者把圈圈套向服務犬，同時出手撫摸牠們柔順的毛感受友善溫度，84歲江姓長者回憶以前耕作時，他養的狗會陪伴下田。另有長者說起年少時家裡養狗，跟狗一起玩的快樂時光。

毛小孩生命工作室訓練師紀名珊表示，3隻服務犬原本是流浪犬，經過篩選和訓練後因穩定性高就被選為服務犬，牠們總能讓長者心情變好，在服務過程中也能復健長者的手部肌肉和認知，越來越受歡迎。

部彰長照社工師林伯儒說，根據各方研究資料顯示，毛小孩有撫慰人心的力量，動物輔助治療可以帶給長者更多的刺激感，在安寧照護與長照都很受歡迎，因此經過評估後讓服務犬到護理之家服務，長者果然很積極與狗狗互動。