聽新聞
0:00 / 0:00
輔大織品系2女大生愛心織圍巾 送動物之家毛孩禦寒不畏寒流
寒流來襲，許多民眾會提供保暖衣物布料給動物之家的動物們，近日接近耶誕節，2位就讀輔仁大學的女大學生，用巧手設計各種尺寸可愛動物圍巾，不但溫暖厚實，希望也讓毛孩感受節慶氣氛。動保處表示，民眾家中若有用不到的毛巾等衣物，可捐贈至動物之家為毛孩們禦寒。
在輔大就讀織品服裝學系織品設計組黃姓學生及林姓學生，今年因緣際會來到板橋動物之家成為志工，她們發現所內的狗狗幾乎都有戴紅項圈，而習慣戴上紅項圈的狗狗，很容易接受用繫繩牽著散步，對人及其他動物接受度就會提高很多。
今年耶誕節將近，2人想為在動物之家的犬貓們送禮物，經過一番思考後，決定用自己所學，以及自己的一雙巧手，手織獨一無二的溫暖項圈圍巾。動保處表示，織品設計組的同學們手藝精湛，手織圍巾色彩設計繽紛可愛，布料溫暖厚實不扎毛，大小狗狗戴上都超萌，貓咪戴上更有靈氣。
板橋動物之家徐愛明站長表示，犬貓雖然體表有毛髮覆蓋保暖，但年幼與生病的犬貓仍然容易受寒，寒流來襲時，就要啟動防寒機制。
動物之家人員除了隨時巡視動物舍觀察毛寶貝身體狀況，給予毛寶貝衣物毛毯、保溫燈以及暖爐加強保溫，也呼籲民眾發揮愛心，將家中閒置或欲丟棄的毛巾、毛毯或床單等衣物捐贈動物之家，幫助收容動物抵禦寒流，度過一個溫暖舒適的冬天。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言