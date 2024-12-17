東部海域物種研究顯示 花蓮抹香鯨出現頻率變多

花蓮福爾摩沙協會推動東部海域抹香鯨等物種研究，去年啟動「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」，昨公布今年觀察結果，發現抹香鯨出現頻率為17.24%，較去年顯著增加。

花蓮福爾摩沙協會創辦人廖鴻基執行「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」，自2023年至2025年為期3年，收集影像、聲音與航跡等寶貴資料，深入了解抹香鯨行為模式及其在東部海域分布情形。

協會昨天公布今年的調查結果，今年共有29次航班，成功目擊鯨豚群體28次，目擊率高達96.55%。其中抹香鯨出現的頻率達到17.24%，較去年顯著增加，反映出東部海域生態變化。

花蓮福爾摩沙協會總幹事藍振峰表示，鯨豚是海洋哺乳動物，通過聲波覓食、探索海底環境及與同伴社交互動。根據不同種類鯨豚，發出的聲音頻率和持續時間不同，這些聲音包括咔嗒聲、口哨聲、脈衝叫聲、尾鰭拍打水體聲及身體躍出海面的撞擊聲等。

藍振峰指出，隨著水下聲學技術的發展，鯨豚聲學（Whale Acoustics）研究成為研究鯨豚行為的重要項目。今年透過移動式和固定式的設備，計畫團隊不僅成功錄製151筆原始聲音資料，還將107筆清晰可用的資料整理成頻譜。