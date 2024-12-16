快訊

陳梅慧告別式親友眼眶紅 檢方排除「假車禍真殺人」律師曝家屬心聲

負責人捲兒少法遭押！爆料公社急切割 與Fans17關係全曝光

興達海基虧損64億 中鋼集團工會要求經濟部負責

聽新聞
0:00 / 0:00

柴山獼猴闖教室桌椅上走動 中山大學：冬季下山覓食

中央社／ 高雄16日電
高雄柴山獼猴多，進入國立中山大學校園時有所聞，最近一隻獼猴甚至闖入教室，直接在桌椅上走來走去，讓學生看傻眼。示意圖／讀者提供
高雄柴山獼猴多，進入國立中山大學校園時有所聞，最近一隻獼猴甚至闖入教室，直接在桌椅上走來走去，讓學生看傻眼。示意圖／讀者提供

高雄柴山獼猴多，進入國立中山大學校園時有所聞，最近一隻獼猴甚至闖入教室，直接在桌椅上走來走去，讓學生看傻眼；中山大學今天表示，時值冬季，柴山獼猴會下山覓食，學校會加強巡邏。

有網友在社群平台Threads上發布一段影片，並寫道「歡迎來到中山大學，微積分可以跟阿猴一起上」，影片中可見一隻獼猴跑進教室，在桌椅上走來走去，也從師生身邊走過，看起來相當自在，而師生們反應也很冷靜。

對此，中山大學今天表示，授課教師首先看到獼猴進入教室，便提醒學生注意食物要收好，隨後繼續上課，獼猴大約待了2、3分鐘後離開，師生都很鎮定；另外，據教師轉述，獼猴是從教室前門進入，因此是教師首先看到。

中山大學指出，時值冬季，柴山獼猴會下山覓食，學校會加強巡邏，每年新生訓練學校皆請專家講解獼猴習性，學習人猴共處智慧。

中山大學 台灣獼猴 教室

延伸閱讀

陸旅遊勝地爆「人猴大戰」 男遊客連續出拳成功擊退搶回包包

小獼猴帶鏈脫逃逛大街、溜進辦公室 桃園農業局誘捕野放

新北中和居民稱有獼猴出沒 動保處：不接觸餵食

千中選一！ 中山大學黃信銘、溫朝凱2學者入榜「高被引學者」

相關新聞

柴山獼猴闖教室桌椅上走動 中山大學：冬季下山覓食

高雄柴山獼猴多，進入國立中山大學校園時有所聞，最近一隻獼猴甚至闖入教室，直接在桌椅上走來走去，讓學生看傻眼；中山大學今天...

遭遺棄？紅貴賓獨身坐博愛座 北捷：找到飼主了

捷運松山新店線上昨天9點50分，被民眾發現車廂內的博愛座有一隻裝袋的紅貴賓，疑似遭主人忘記帶走。北捷回應，接獲民眾通報後...

影／玉山雌雄黃喉貂樹上激戰40分鐘 吐舌、換姿勢畫面罕見

玉山塔塔加園區近年常見「黃色閃電」黃喉貂出沒，但其交配繁殖狀況成謎；園區人員近期直擊，黃喉貂樹上演活春宮，過程中公貂吐舌...

屏東毛小孩認養率達94％ 動物之家辦耶誕野餐派對

屏東縣動物之家今年6月底開幕，今熱鬧舉辦寵物耶誕野餐派對，50組名額迅速秒殺，縣長周春米今出席同樂，場面溫馨又逗趣。農業...

他曬「社區的浪貓女王」神仙顏值比品種貓還漂亮！萬人暴動搶收編

米克斯都是驚喜包。一名網友貼出他所居住的社區常見的浪貓，自豪地表示「這是我家社區的三花貓女王」，照片中的長毛三花貓仙氣逼人，身上的毛整理得十分乾淨整齊，看起來就不像是流浪貓，吸引不少愛貓網友暴動搶收養。

警犬太黏人慘遭開除！被政府高官意外看上「讓牠破格升官」榮耀歸來

一隻警犬因為個性太過黏人，在經過綜合考評後被認為不適合成為警犬而丟了鐵飯碗，但是牠卻被市府官員看上，得到了更高階的職位「迎賓犬」，負責接待外賓的牠實力相當優秀，可以說是逆風翻轉狗生的絕佳案例。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。