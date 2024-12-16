柴山獼猴闖教室桌椅上走動 中山大學：冬季下山覓食

高雄柴山獼猴多，進入國立中山大學校園時有所聞，最近一隻獼猴甚至闖入教室，直接在桌椅上走來走去，讓學生看傻眼；中山大學今天表示，時值冬季，柴山獼猴會下山覓食，學校會加強巡邏。

有網友在社群平台Threads上發布一段影片，並寫道「歡迎來到中山大學，微積分可以跟阿猴一起上」，影片中可見一隻獼猴跑進教室，在桌椅上走來走去，也從師生身邊走過，看起來相當自在，而師生們反應也很冷靜。

對此，中山大學今天表示，授課教師首先看到獼猴進入教室，便提醒學生注意食物要收好，隨後繼續上課，獼猴大約待了2、3分鐘後離開，師生都很鎮定；另外，據教師轉述，獼猴是從教室前門進入，因此是教師首先看到。

中山大學指出，時值冬季，柴山獼猴會下山覓食，學校會加強巡邏，每年新生訓練學校皆請專家講解獼猴習性，學習人猴共處智慧。