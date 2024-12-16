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遭遺棄？紅貴賓獨身坐博愛座 北捷：找到飼主了
捷運松山新店線上昨天9點50分，被民眾發現車廂內的博愛座有一隻裝袋的紅貴賓，疑似遭主人忘記帶走。北捷回應，接獲民眾通報後，同時間也接獲有民眾遺失寵物協尋，已於七張站領回，同時也對飼主開罰1500元。
從民眾拍下的影片可以看到，裝在袋子內的紅貴賓側躺出來，露出三分之二的身體在博愛座，但是左右都沒有看到飼主的身影。該民眾補充，自己是在中山站上車，結果一路看著狗狗搭車到了大坪林站，民眾要下車時趕緊通知站務人員。
影片發到社群平台上後，不少民眾紛紛留言擔心狗狗看起來年紀大，加上天氣相當寒冷，不適合進收容所。也有人擔心飼主是刻意遺棄狗狗，看起來沒有好好照顧，更別說主人會緊張找狗。
北捷表示，12月15日捷運萬隆站詢問處接獲旅客反映，往新店站方向列車車廂博愛座有一只裝有小狗的藍色提袋，同一時間，雙連站接獲遺失寵物的旅客協尋需求，後續車站協助聯繫該旅客於七張站認領帶回。
北捷表示，該案旅客依法，未經許可攜帶動物進入站區或車輛內，處1500元罰鍰。
北捷也提醒，旅客攜帶動物進入車站或車輛內，應將動物裝於寵物箱（袋、籠）內，且包裝完固，無糞便、液體漏出，動物的頭、尾及四肢均不得露出。未依規定者，得開罰1500元以上，7500元以下罰鍰。
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