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影／玉山雌雄黃喉貂樹上激戰40分鐘 吐舌、換姿勢畫面罕見

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
玉山塔塔加黃喉貂在樹梢上演活春宮，過程中公貂吐舌、喘氣，還調整姿勢，雙方激戰約40分鐘，交配畫面成珍貴紀錄。圖／玉管處提供
玉山塔塔加黃喉貂在樹梢上演活春宮，過程中公貂吐舌、喘氣，還調整姿勢，雙方激戰約40分鐘，交配畫面成珍貴紀錄。圖／玉管處提供

玉山塔塔加園區近年常見「黃色閃電」黃喉貂出沒，但其交配繁殖狀況成謎；園區人員近期直擊，黃喉貂樹上演活春宮，過程中公貂吐舌、喘氣，還調整姿勢，雙方激戰約40分鐘，隨時有掉落可能，令人緊張，其交配畫面則成為珍貴紀錄。

玉山國家公園管理處指出2019年起針對塔塔加地區進行黃喉貂研究調查工作，近5年來捕捉繫放約40至50隻不同個體，發現園區黃喉貂1天能走跑7至28公里，遊走阿里山、玉山之間，曾探訪玉山北峰，近期也記錄到在南投集集現蹤。

本月10日該處接獲研究團隊通報，發現一對公、母黃喉貂在大鐵杉附近樹上交配繁殖，園區人員扛攝影器材便往現場衝，到場後以鏡頭直接瞄準男、女主角，牠們在樹梢上身體交疊，樹枝劇烈晃動，很像隨時可能會掉落，讓人捏了把冷汗。

觀測人員表示，公貂在「衝刺」過程中表情十足，又是吐舌、又是喘氣，甚至流口水，還不時調整姿勢，由於過去沒看過其交配，不知道會持續多久；研究人員則從牠們開戰之初就按下碼表，旁觀計時，直到兩者分開，計時約40分鐘。

玉管處表示，近年調查發現，該區域黃喉貂大半沒有血緣關係，偏向雄性結盟，公、母性別比約3比1，研究顯示母貂帶著子代活動可長達18個月以上，但有關育幼、繁殖、婚配等相關資訊不多仍充滿謎團，因此此次紀錄畫面相當珍貴。

而黃喉貂雖多在山區出沒，但仍受到犬、貓等一些共同疾病的傳染威脅，以及人類的垃圾、廚餘、路殺等問題同樣威脅其生命健康，呼籲上山切勿餵食野生動物，廚餘垃圾帶下山，若攜寵物上山前應確認有定時施打預防針，並將寵物繫上牽繩。

玉山塔塔加黃喉貂在樹梢上演活春宮，過程中公貂吐舌、喘氣，還調整姿勢，雙方激戰約40分鐘，交配畫面成珍貴紀錄。圖／玉管處提供
玉山塔塔加黃喉貂在樹梢上演活春宮，過程中公貂吐舌、喘氣，還調整姿勢，雙方激戰約40分鐘，交配畫面成珍貴紀錄。圖／玉管處提供

活春宮 玉山國家公園

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